Kleineheismann verlässt Fürth - U19-Coach in Hoffenheim

Co-Trainer Stefan Kleineheismann wird seinen auslaufenden Vertrag bei der SpVgg Greuther Fürth nicht verlängern und wechselt nach der Saison in den Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim. Bei den Kraichgauern wird er U19-Cheftrainer.

«Stefan hat in seiner Zeit bei uns großartige Arbeit geleistet und wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz. Er hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Fußballlehrer-Lizenz den Grundstein gelegt, um nun die nächsten Schritte in seiner Trainerkarriere zu gehen», sagte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner in einer Vereinsmitteilung.

Neue Herausforderung als Chefcoach

Im Sommer 2022 war Kleineheismann von Arminia Bielefeld zum Kleeblatt zurückgekehrt, wo der 37-Jährige schon als Spieler seine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht hatte.

«Die Spielvereinigung ist definitiv ein besonderer Verein für mich und deshalb ist mir die Entscheidung auch nicht leichtgefallen. Auch weil ich das Gefühl habe, dass das Kleeblatt sehr positiv in die Zukunft schauen kann. Dennoch ist es mein Ziel, selbst eine Mannschaft zu übernehmen und ein Trainerteam zu führen. Der Schritt bei der TSG ist für mich daher im Sommer der genau richtige», sagte Kleineheismann.