Tuchel will WM-Titel mit England: «Zweiter Stern» auf Trikot

Schon kurz vor seiner offiziellen Vorstellung als Englands neuer Fußball-Nationaltrainer hat Thomas Tuchel via Social Media erste Worte an die Fans gerichtet. «Ich kann euch versprechen, dass ich sehr begeistert bin, ich fühle mich sehr geehrt», sagte der 51-Jährige in einem auf dem Instagram-Account des englischen Verbandes FA veröffentlichen Video.

Er werde «alles tun, dass wir uns zuallererst für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dass wir dann eine erfolgreiche WM haben. Wir werden versuchen, den zweiten Stern auf unser Trikot zu bekommen.»

Tuchel unterschrieb einen Vertrag über 18 Monate. Er soll die Three Lions zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen und dort das lange Warten auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 beenden.

Tuchel verspürt Aufgeregtheit

«Ich bin ein bisschen nervös, es ist meine erste Botschaft als Nationaltrainer Englands», sagte der frühere Bayern-Coach in dem Video, das in der «heiligen» Stätte des englischen Fußballs aufgenommen wurde: «Ich bin in Wembley, wo auch sonst? Das ist auch ein Grund, ein bisschen nervös zu sein. Ich denke, das ist eine gute Sache.»

Tuchel wird ab dem 1. Januar 2025 seine Arbeit als Trainer des Teams um Kapitän Harry Kane vom FC Bayern aufnehmen, er ist der erste Deutsche auf dem wichtigsten Trainerposten Englands. Der Vertrag mit der FA wurde bereits am 8. Oktober unterzeichnet.