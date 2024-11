Hoffenheim hofft auf zweiten Sieg in Europa League

Die TSG 1899 Hoffenheim strebt in der Europa League den zweiten Sieg an. Im Gastspiel beim portugiesischen Vertreter Sporting Braga will das Team von Neu-Trainer Christian Ilzer am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) an die gute Leistung beim jüngsten 4:3-Sieg gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga anknüpfen.

Verzichten müssen die Kraichgauer auf die verletzten Marius Bülter und Florian Grillitsch. Die TSG belegt mit fünf Punkten derzeit den 19. Tabellenplatz, Braga ist mit einem Zähler weniger 26.