Eintracht Frankfurt holt Dänen Kristensen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Dänen Rasmus Kristensen verpflichtet. Der EM-Fahrer kommt auf Leihbasis von Leeds United zu den Hessen. Der 27-Jährige wurde in einer Vereinsmitteilung so zitiert: «Ich freue mich sehr, dass ich von nun an bei Eintracht Frankfurt bin. Das Stadion habe ich vor Kurzem bei der Europameisterschaft live gesehen und ich kann es kaum erwarten, bald hier zu spielen.» Die Eintracht sicherte sich zudem eine Kaufoption auf den Rechtsverteidiger.

«Wir haben uns schon vor drei Jahren mit Rasmus beschäftigt und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten sehr gute Gespräche und dabei gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. «Rasmus ist ein robuster und zweikampfstarker Spieler, der ein klares Außenverteidiger-Profil hat, aber auch als Innenverteidiger spielen kann.»