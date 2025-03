David Alaba nach fast 16 Monaten vor Auswahl-Comeback

Der ehemalige Bayern-Profi David Alaba steht nach rund 16 Monaten vor seinem Comeback in Österreichs Fußball-Nationalmannschaft. Der 32 Jahre alte Defensivspieler von Real Madrid absolvierte das komplette Training mit der Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick. Damit könnte der Auswahlkapitän an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien im Playoff-Hinspiel um den Aufstieg in die Liga A der Nations League eingesetzt werden.

Sein bislang letztes von 105 Länderspielen hatte Alaba beim 2:0-Erfolg gegen die deutsche Nationalmannschaft am 21. November 2023 bestritten. Kurze Zeit darauf zog er sich eine komplizierte Knieverletzung zu, musste mehr als ein Jahr lang pausieren und fehlte damit auch bei der EM im vorigen Sommer in Deutschland.

Erst im Januar hatte Alaba sein Comeback bei Real Madrid gefeiert. «Ich fühle mich sehr gut», sagte er jüngst der Nachrichtenagentur APA. «Ich bin auf einem sehr guten Weg, schon bald wieder in meiner Topverfassung zu sein.»

Unklar ist, ob Alaba dann auch im Rückspiel am Sonntag (18.00 Uhr) in Belgrad auflaufen kann. «Es ist aber immer noch so, dass wir darauf schauen müssen, ihn gesund zu behalten. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass er beide Spiele über die gesamte Zeit spielen kann», hatte Teamchef Rangnick erklärt.

War bei der EM noch Zuschauer: David Alaba. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa