Frauenfußball-Übertragung bei Olympia 2024: Deutschland - Australien live im Free-TV & Stream

Kaum ist die Fußball-EM 2024 in Deutschland vorbei, geht es am 26. Juli 2024 schon mit dem nächsten großen Sportevent weiter: Die olympischen Spiele 2024 feiern ihren Startschuss in Frankreichs Hauptstadt Paris. Mit von der Partie sind bei der diesjährigen Olympiade auch die DFB-Frauen. In der Gruppenphase der Frauen gibt es 2024 insgesamt drei verschiedene Gruppen. Die Deutschen Fußballfrauen wurden der Gruppe B zugelost und müssen bei den olympischen Spielen 2024 somit erstmal gegen Australien, die Vereinigten Staaten und Sambia antreten.

Im ersten Spiel der Gruppenphase muss sich Deutschland gegen Australien unter Beweis stellen. Die restlichen zwei Spiele folgen jeweils drei Tage später.

Wann ist der Termin für das Frauenfußballspiel zwischen Deutschland und Australien? Zu welcher Uhrzeit ist Anstoß? Wo läuft die Übertragung der Begegnung zwischen Deutschland und Australien live im TV und Stream? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um das Spiel bei Olympia 2024 für Sie zusammengetragen.

Olympia 2024: Deutschland vs. Australien - Termin und Uhrzeit für den Anpfiff

Ein Blick auf den Zeitplan der olympischen Spiele 2024 verrät, dass die Wettkämpfe in der Sportart Fußball am 24. Juli 2024 mit der Gruppenphase der Männer starten. Für die Frauen geht es einen Tag später, am 25. Juli 2024 los.

Der Termin für das Spiel zwischen Deutschland gegen Australien im Frauenfußball wurde ebenfalls auf Donnerstag, den 25. Juli 2024 gelegt. Anstoß ist um 19.00 Uhr im Stade Vélodrome in der französischen Hafenstadt Marseille. Die restlichen zwei Spiele der DFB-Frauen in der Gruppenphase finden jeweils drei Tage später statt.

Deutschland - Australien live im Free-TV und Stream: Frauenfußball-Übertragung bei Olympia 2024

Wer keine Tickets für das Spiel zwischen Deutschland und Australien bei Olympia 2024 ergattern konnte und die Partie trotzdem sehen möchte, kann auf die Übertragung im TV und Stream zurückgreifen.

Im Free-TV gibt es die die Begegnung zwischen Deutschland und Australien live um 19.00 Uhr im ZDF zu sehen. Bereits um 18.45 Uhr beginnt die Live-Berichterstattung mit der Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Insgesamt übertragen die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF an 16 Tagen die verschiedensten Wettkämpfe der olympischen Spiele 2024.

Zeitgleich wird das Spiel der DFB-Frauen gegen Australien auch online und kostenfrei im Stream übertragen. Möglich machen das der ZDF-Livestream sowie der Streaming-AnbieterJoyn.

Für einen besseren Überblick haben wir alle wichtigen Infos rund um die Übertragung zum Spiel Deutschland gegen Australien für Sie zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Australien, Gruppenphase Olympia 2024, Gruppe B

Datum: 25. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 19 Uhr

Ort: Stade Vélodrome, Marseille

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF, Joyn

Gruppenphase bei Olympia 2024: Die Gruppen im Frauenfußball

Insgesamt zwölf Nationalmannschaften treten bei den olympischen Spielen 2024 in der Fußballgruppenphase der Frauen an. Durch ein Losverfahren wurden die Teams allesamt in die Gruppen A, B und C aufgeteilt. In jeder Gruppe treten vier Mannschaften gegeneinander an.

Hier haben wir alle Gruppen inklusive der Mannschaften vom Frauenfußball bei Olympia 2024 für Sie aufgelistet.

Gruppe A:

Frankreich

Kolumbien

Kanada

Neuseeland

Gruppe B:

USA

Sambia

Deutschland

Australien

Gruppe C:

Spanien

Japan

Nigeria

Brasilien