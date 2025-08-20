1391 Spiele: Fluminense feiert Fábio als Fußball-Rekordprofi

Der brasilianische Torhüter Fábio ist nach Angaben seines Clubs Fluminense zum Rekordspieler im Weltfußball aufgestiegen. Der 44-Jährige habe im Achtelfinale der Copa Sudamericana - dem südamerikanischen Pendant zur Europa League – seinen 1391. Einsatz gehabt und damit Englands Torwart-Ikone Peter Shilton überflügelt, teilte Fluminense mit. Beim 2:0 im Maracanã gegen América de Cali hielt Fábio passend zum Rekord seinen Kasten sauber.

«Es ist offiziell: Fábio ist der Spieler mit den meisten Fußballspielen in der Geschichte», schrieb der Club aus Rio de Janeiro auf der Plattform X, versehen mit dem Hashtag #Fabio1391.

Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinnessbuch der Rekorde in seiner Karriere 1390 Spiele absolvierte, hatte Fábio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen Account auf der Plattform X an, 1387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fábios genaue Spieleinsätze.

Vertrag bis Ende 2026: Rekord wird ausgebaut

«Ich muss allen danken, die Teil meines Lebens sind – meinem Vater, meiner Mutter, meinen Schwestern, meinen Freunden, meiner Frau. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein», sagte Fábio. Den Rekord wolle er zwar genießen, ihm aber nicht zu viel Bedeutung beimessen: «Das Wichtigste ist, meinen Teamkollegen zu helfen. Ich bin dankbar, aber ohne Gott wäre nichts möglich.»

Der Keeper dürfte seinen Rekord weiter ausbauen, schließlich verlängerte er seinen Vertrag beim brasilianischen Traditionsclub im Mai bis Dezember 2026. Dann wird er 46 Jahre alt sein.

Sein Profidebüt hatte Fábio Deivson Lopes Maciel 1997 gegeben, seine ganze Karriere verbrachte er in seiner Heimat Brasilien für verschiedene Clubs. Auch bei der jüngsten Club-WM in den USA war er für Fluminense im Einsatz. Obwohl mit brasilianischen Jugend-Auswahlteams erfolgreich, bestritt er nie ein A-Länderspiel für die Seleção.