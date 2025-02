Bayern-Fußballerinnen mit Pokal-Heimspiel - Derby beim HSV

Auf dem Weg zum erhofften zweiten DFB-Pokal-Triumph nach 2012 empfängt Meister FC Bayern München im Halbfinale die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die bei Sky ausgestrahlte Auslosung. Im anderen Halbfinale erwartet der letzte verbliebene Fußball-Zweitligist Hamburger SV den SV Werder Bremen zum Nordderby. Die Halbfinal-Partien finden am 22. und 23. März statt. Das Endspiel wird am 1. Mai in Köln-Müngersdorf ausgetragen.

Hoffenheim hatte im Viertelfinale Titelverteidiger und Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg 1:0 bezwungen und damit die 52 Spiele währende Pokal-Siegesserie des elfmaligen Cupgewinners beendet. Der FC Bayern war erst nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt (4:1) weitergekommen.

Werder Bremen setzte sich bei Bayer Leverkusen 1:0 durch, der HSV im Zweitliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach (2:0).

Giulia Gwinn will mit dem FC Bayern München endlich den DFB-Pokal holen. Foto: Peter Kneffel/dpa