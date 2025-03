Ex-Profi Kuranyi überrascht Einbrecher in seinem Haus

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat zwei Einbrecher in seinem Haus in Stuttgart überrascht. Der frühere Stürmer des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04 lief den beiden Flüchtenden zunächst noch hinterher, brach die Verfolgung dann aber ab, wie sein Sprecher mitteilte. Polizeiangaben zufolge stahlen die Täter Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen im Gesamtwert von 150.000 Euro. Auch Erinnerungsstücke seien darunter, sagte Kuranyis Sprecher.

Die Täter waren am Freitag wohl über eine Balkontür im Untergeschoss in das Gebäude in Hanglage gelangt. Als Kuranyi am späten Abend nach Hause kam, bemerkte er, dass Licht brannte und sich Menschen in der Wohnung aufhielten. Die Täter flüchteten daraufhin durch die Balkontür.

Der 43 Jahre alte Kuranyi spielte in der Fußball-Bundesliga zwischen 2001 und 2005 für Stuttgart, anschließend bis 2010 für Schalke 04 und in der Saison 2015/2016 auch für die TSG Hoffenheim. Dazwischen lief er noch für Dynamo Moskau auf. Für die deutsche Nationalelf gelangen ihm in 52 Länderspielen 19 Tore.