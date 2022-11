Oliver Mintzlaff – der mächtige Mann im Red-Bull-Imperium

Oliver Mintzlaff wurde jetzt als einer von drei Geschäftsführern in die Spitze des Red-Bull-Imperiums berufen. Eine konsequente Entwicklung des 47-Jährigen.

Ausdauer und Durchhaltevermögen hatte Oliver Mintzlaff schon immer. Sonst hätte es der 47-Jährige als Langstreckenläufer nicht zweimal zu den Halbmarathon-Weltmeisterschaften geschafft. 1998 in Uster (Schweiz) kam er auf Rang 70, 1999 in Palermo (Italien) auf Rang 80. Auch als Crosslauf-Spezialist gelang im der Sprung in die deutsche Spitze. Sechsmal nahm er an den Crosslauf-Europameisterschaften teil.

Jetzt verlässt der Geschäftsführer des RB Leipzig die Fußball-Bundesliga und führt als einer von drei Geschäftsführern den Red-Bull-Konzern. Nur knapp zwei Wochen nach dem Tod von RB-Gründer Dietrich Mateschitz wurde Mintzlaff von Mark Mateschitz, dem einzigen Sohn von Dietrich Mateschitz, und der thailändischen Unternehmerfamilie Yoovidhya zum Geschäftsführer im Bereich „Corporate Projects und Investments“ ernannt. Er verantwortet ab dem 15. November alle Sportaktivitäten des Unternehmens. Dass Mintzlaff irgendwann einmal an der Konzernspitze landen würde, kam zwar jetzt überraschend, aber keinesfalls aus dem Nichts. RB-Gründer Mateschitz war sein Freund und Mentor und Mintzlaff galt schon immer als zielstrebig.

Red-Bull-Mann Mintzlaff beriet auch Schlagersängerin Andrea Berg

Nach seinem BWL-Studium arbeitete er von 2000 bis 2008 für den Sportartikelhersteller Puma. Danach war er als Geschäftsführer für Ferber Marketing tätig, beriet Fußballer und betreute als Manager den Trainer Ralf Rangnick, und auch die Schlagersängerin Andrea Berg, ehe er 2014 zusammen mit Rangnick ins RB-Sport-Imperium eintauchte und RB Leipzig in die Bundesliga führte. Mintzlaff ging seinen beruflichen Weg genauso diszipliniert und konsequent wie seine Läuferkarriere.

Als Crossläufer im Gelände war er es gewohnt, Stolperfallen zu überwinden und auch Konflikte teilweise mit Körperkontakt auszutragen. Das mussten auch schon diverse FCA-Funktionäre feststellen. Unter anderem gerieten sich Mintzlaff und FCA-Manager Stefan Reuter 2019 nach dem DFB-Pokalspiel (2:1 n. V. für RB Leipzig) kräftig an der Seitenlinie in die Wolle. Beide schenkten sich nichts. Im Dezember 2020 wollte Mintzlaff das Pokalduell kurzfristig verlegen, was Reuter aber ablehnte.

Über Mintzlaffs Privatleben ist nur wenig bekannt. In Bonn geboren und auf der anderen Seite des Rheinufers in Königswinter aufgewachsen, gilt der Globetrotter trotzdem als heimatverbunden. So unterstützt er als „freundschaftlicher Berater“ die Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen, deren Eltern in Königswinter neben Mintzlaffs Eltern wohnen. Auch Mintzlaff selbst hat dort noch seinen Hauptwohnsitz.

