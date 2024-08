1:1 beim FC Arsenal: Hürzeler mit Brighton ungeschlagen

Fabian Hürzeler bleibt als Trainer von Brighton & Hove Albion in der Premier League ungeschlagen. Der Aufstiegstrainer des FC St. Pauli erkämpfte in der englischen Fußball-Meisterschaft ein 1:1 (0:1) beim FC Arsenal. Der glänzend aufspielende Nationalspieler Kai Havertz hatte die Gunners mit einem sehenswerten Lupfer in der 38. Minute in Führung gebracht. Nachdem Arsenals Declan Rice in der 49. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, erzielte Joao Pedro (58.) den Ausgleich für Hürzelers Team. Brighton hat nach drei Spieltagen ebenso wie der FC Arsenal zwei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Kai Havertz (l) bringt den FC Arsenal mit einem Lupfer in Führung. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa