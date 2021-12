Premier League: 103 Corona-Fälle in einer Woche

In der obersten Klasse der englischen Profiliga haben sich binnen einer Woche 103 Spieler und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. So vielen waren es noch nie.

Die Premier League hat einen traurigen Rekord gemeldet: Innerhalb einer Woche haben sich 103 Spieler oder Mitarbeiter in den Betreuungsstäben mit dem Coronavirus-Infektion angesteckt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Tests im Mai 2020. Das teilte die höchste Profiliga Großbritanniens am Montag mit.

Premier League: Zwei Schnelltests pro Tag

Wegen der vielen Infektionen mussten zuletzt mehrere Spiele abgesagt werden. Die Premier League hat nun reagiert und die Corona-Regeln im Spielbetrieb verschärft. Zweimal täglich sind nun Schnelltests nötig, zwei Mal in der Woche müssen PCR-Tests gemacht werden. Zuvor waren nur zwei Schnelltests pro Woche Pflicht. In allen Innenräumen müssen FFP-2-Masken getragen werden.

Nicht nur in der obersten Liga in England hat die Ausbreitung von Omikron für Spielausfälle gesorgt. Bisher mussten zwölf Partien abgesagt werden, die am Dienstag oder Mittwoch stattfinden sollten. Drittligist AFC Wimbledon forderte, Clubs müssten bei coronabedingten Spielverschiebungen zur Verantwortung gezogen werden. Zuletzt waren die Spiele der Dons gegen Charlton Athletic und FC Portsmouth wegen Corona abgesagt worden. Nun werden Termine für Nachholspiele knapp.

