Bei Heimsieg: Manchester-Fans fordern Guardiola-Verbleib

Fans von Manchester City haben mit einem riesigen Transparent beim 3:2 (1:1) in der Premier League gegen den FC Fulham Trainer Pep Guardiola zur Vertragsverlängerung beim englischen Meister aufgefordert. «Pep Guardiola - Volem Que Et Quedis!!!», stand in Katalanisch in weißer Schrift auf dem hellblauen Banner zwischen zwei katalanischen Flaggen - übersetzt: «Pep Guardiola – Wir wollen, dass du bleibst!!!».

Der 53-jährige Katalane, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte sich vor der Partie erfreut über die Fan-Aktion gezeigt. «Was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Ich habe mich vom ersten Tag an in diesen Club verliebt, mal sehen, was passiert», hatte Guardiola gesagt. Um das Banner zu finanzieren, hatte eine Fangruppe mehr als 1.000 Pfund (ca. 1.200 Euro) gesammelt. «Sie müssen mir die Rechnung schicken», scherzte der 53-Jährige. «Ich muss für das Banner bezahlen.»

Guardiola ist seit Juli 2016 Trainer bei Manchester City und gewann mit dem Club unter anderem die Champions League und sechsmal die englische Fußball-Meisterschaft. Bislang hatte der Erfolgscoach seine Zukunft offen gelassen und eine Entscheidung erst in der laufenden Saison angekündigt. «Ich möchte abwarten, wie alles läuft», sagte der Spanier. «Ich bin ein Teil dieses Clubs, nicht nur der Trainer. Ich liebe diesen Verein und das wird immer so bleiben.»

Manchester und Arsenal bleiben an Liverpool dran

Durch den Sieg nach Treffern von Matteo Kovacic (32. Minute/47.) und Jeremy Doku (82.) bei Gegentoren durch Andreas Pereira (26.) und Rodrigo Muniz (88.) ist Man City einen Punkt hinter dem FC Liverpool Tabellenzweiter. Nur getrennt durch die schlechtere Tordifferenz ist der FC Arsenal Dritter dank eines 3:1 (0:0) gegen den FC Southampton. Nationalspieler Kai Havertz (58.) hatte die Führung des Aufsteigers durch Cameron Archer (55.) ausgeglichen. Die weiteren Tore erzielten Gabriel Martinelli (68.) und Bukayo Saka (88.).

Mateo Kovacic erzielt gegen den deutschen Torhüter Bernd Leno seinen zweiten Treffer.