Bei Sieg: West-Ham-Profis erinnern an verunglückten Antonio

Die Profis von West Ham United haben vor und nach dem Sieg über die Wolverhampton Wanderers an ihren schwer verunglückten Teamkollegen Michail Antonio erinnert und sogar mit ihm gesprochen. Alle Spieler der Mannschaft des deutschen Nationalstürmers Niclas Füllkrug trugen beim Aufwärmen Trikots mit der Nummer 9 und dem Namen Antonio. Danach gelang daheim in London ohne Füllkrug ein 2:1-Sieg über Wolverhampton, durch den sich der Tabellen-14. West Ham weiter von den Abstiegsrängen entfernte.

Der 34-Jährige befindet laut Clubangaben vom Sonntag in einem stabilen Zustand, ist bei Bewusstsein und wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons unter strenger Aufsicht behandelt. West-Ham-Trainer Julen Lopetegui sprach von einem Wunder. «Wir sind glücklich, dass er die Operation überstanden hat, die er gestern hatte», sagte der Spanier vor dem Anpfiff des Spiels am Montagabend.

Torjubel für Antonio

Kapitän Jarrod Bowen betonte: «Er ist nicht nur ein Mitspieler. Er ist ein Freund, und das seit vielen Jahren. Es ist eine dieser Sachen, die größer sind als Fußball. Er ist ein Krieger und ein Kämpfer und war es immer.» Bowen sprach nach der Partie von einem großen Sieg für Antonio. «Er war nicht bei uns, aber ich bin sicher, er hat zugeschaut», sagte der Kapitän.

Tomas Soucek widmete seinen Treffer zum 1:0 dem Kollegen. Der Tscheche berichtete, Antonio habe der Mannschaft bei einem Video-Anruf vor der Partie alles Gute gewünscht und sogar gewitzelt.

Die getragenen Aufwärmtrikots sollen versteigert werden und die Erlöse an den nationalen Gesundheitsdienst und die Luftrettung fließen.

Alle West-Ham-Profis trugen vor dem Spiel gegen Wolverhampton ein Trikot mit der Nummer 9 und dem Namen von Antonio.

Auch im Stadion wurde nach dem schweren Autounfall an Antonio erinnert.