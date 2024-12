Wieder kein Sieg für Man City: Glasner ärgert Guardiola

Der englische Fußball-Meister Manchester City hinkt in der Premier League weiter den Titelansprüchen hinterher und hat erneut Punkte liegen gelassen. Das Starensemble um Torjäger Erling Haaland musste sich mit einem 2:2 (1:1) beim von Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner trainierten Abstiegskandidaten Crystal Palace begnügen. City liegt bereits acht Punkte hinter dem FC Liverpool, der außerdem noch ein Spiel weniger absolviert hat. Das Merseyside-Derby der Reds beim FC Everton wurde am Samstag wegen eines schweren Sturms abgesagt.

Daniel Munoz (4.) und der Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix (56.) brachten den Tabellen-16. Crystal zweimal in Führung, Haaland (30.) und Rico Lewis (68.) sicherten Man City wenigstens noch einen Punkt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola konnte damit nur eines ihrer vergangenen elf Pflichtspiele gewinnen. Zu allem Überfluss sah Torschütze Lewis in der 84. Minute auch noch die Gelb-Rote Karte.

RB-Gegner Villa rückt vor

Nur noch zwei Punkte hinter Meister City liegt Aston Villa auf dem fünften Platz. Das Team aus Birmingham, nächster Gegner von RB Leipzig in der Champions League, gewann durch ein Tor von Jhon Duran (24.) gegen den FC Southampton 1:0 (1:0).

Liverpool wurde indes von Sturm «Darragh» ausgebremst, der weite Teile der Britischen Inseln lahmlegte. In Irland und Großbritannien waren Hunderttausende Haushalte vorübergehend ohne Strom, wichtige Straßen waren gesperrt, Züge, Flüge und Fähren fielen aus. In Teilen von Wales herrschte bei Windgeschwindigkeiten bis 150 Kilometern pro Stunde «Lebensgefahr», wie das britische Wetteramt mitteilte. In Wales fielen alle Fußballspiele aus.

In Liverpool war Fußball am Samstag nicht möglich. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa