Klopp und Guardiola vor dem Gipfel: Wie Nadal und Federer

Nach einer unglaublichen Aufholjagd steht der FC Liverpool nur noch einen Punkt hinter Manchester City. Vor dem direkten Duell dreht sich vieles um die beiden Trainer.

Sich mit den lebenden Tennis-Legenden Roger Federer und Rafael Nadal zu vergleichen – ambitionierte Sache. Vor dem Gipfelduell in der englischen Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City (Sonntag, 17.30 Uhr/Sky) wagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp aber eben jenen Vergleich zwischen ihm und seinem Gegenüber Pep Guardiola. Auf der Pressekonferenz sagte der 54-Jährige über seinen geschätzten Kollegen: "Wir treiben uns gegenseitig zu unglaublicher Konstanz und unglaublichen Punkteausbeuten, fast wie Federer und Nadal."

Ähnlich wie die beiden Tennis-Legenden stellen die Duelle zwischen dem Deutschen und dem Spanier das höchste sportliche Niveau dar. Mann kennt sich, schätzt sich und wird deswegen besser, weil der jeweils andere sportlich vorlegt.

Im Januar lag Manchester City 14 Punkte vor Liverpool - jetzt ist es nur noch einer

Tatsächlich lieferten Klopp und sein Team den Beweis, welche Leistungen die nun schon seit Jahren andauernde Konkurrenzsituation beider Mannschaften hervorkitzeln kann: Waren es im Januar zwischenzeitlich schon 14 Punkte Vorsprung, die Manchester auf Liverpool hatte, liegen die Reds aktuell nur noch einen Punkt hinter dem aktuellen Meister. Zehn Ligaspiele in Folge hat das vom Deutschen trainierte Team gewonnen – kommt am Sonntag Nummer elf hinzu, hat die Premier League sieben Spieltag vor Schluss einen neuen Tabellenführer.

Klopp trat gegen keinen Trainer öfter an als gegen Guardiola

So oder so ist das Spiel ein neuer Akt in der Rivalität zwischen Klopp und Guardiola, die sich schon in der Bundesliga mit dem BVB und den Bayern beharkt haben. Klopp ist gegen keinen anderen Coach öfter angetreten, Guardiola wiederum hat seine Mannschaften nur noch öfter gegen ein von Jose Mourinho trainiertes Team aufs Feld geschickt.

Die Bilanz der bisherigen 22 Begegnungen: Jeweils neun Siege für beide Übungsleiter, dazu vier Unentschieden.

Zur Sache ging es immer, beginnend 2013 mit einem 4:2-Sieg des BVB im Ligapokal. Torlos ist bisher noch kein Spiel ausgegangen – und das erscheint auch dieses Mal höchst unwahrscheinlich angesichts der offensiven Ausrichtung beider Teams. Ohnehin gebe es laut Klopp "auf der Welt kein Spiel, das man mit einer Partie gegen City vergleichen kann". Keine andere Mannschaft sei so perfekt organisiert, habe so wenig Schwächen.

Das mache aber den Reiz aus. Es ist ja auch nicht so leicht, Federer oder Nadal zu schlagen.