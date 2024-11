Liverpool müht sich zum Sieg und baut Tabellenführung aus

Der englische Fußball-Spitzenreiter FC Liverpool hat seine Tabellenführung mit einem Arbeitssieg beim FC Southampton ausgebaut. Die Reds von Trainer Arne Slot setzen sich knapp, aber verdient mit 3:2 (1:1) beim Tabellenschlusslicht durch. Der überragende Mohamed Salah machte dabei den Unterschied. Der Ägypter traf in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich für die Gäste und erzielte in der 83. Minute per Handelfmeter das Siegtor.

Liverpool war durch Dominik Szoboszlai (30.) zunächst in Führung gegangen. Doch Southampton spielte munter mit und wurde mit einem Strafstoß belohnt. Den Schuss von Adam Armstrong (42.) konnte Liverpool-Keeper Caoimhín Kelleher zwar parieren, doch der Nachschuss landete im Netz. In der zweiten Hälfte schoss Mateus Fernandes (56.) den Außenseiter sogar in Führung. Doch die Überraschung blieb dank Salah aus.

Damit beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter Liverpool auf den kriselnden Titelverteidiger und Tabellenzweiten Manchester City schon acht Punkte. Am kommenden Sonntag kommt es in Anfield zum direkten Duell der beiden Konkurrenten.

Die Spieler des FC Liverpool durften in Southampton dreimal jubeln. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Schneller als die Gegner: Mohamed Salah traf zum Ausgleich und erzielte das Siegtor vom Elfmeterpunkt. Foto: Sean Ryan/AP