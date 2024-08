Offiziell: Jadon Sancho stürmt jetzt für den FC Chelsea

Jetzt ist es offiziell: Ex-BVB-Stürmer Jadon Sancho trägt ab sofort das Trikot des FC Chelsea. Manchester United teilte mit, dass der 24-Jährige für eine Saison an den Premier-League-Konkurrenten aus London ausgeliehen wird. Der englische Nationalspieler besiegelte seinen Wechsel am späten Freitagabend, die Ankündigung erfolgte aber erst am Samstagabend.

Sancho kehrte Anfang des Sommers zu United zurück, nachdem er eine halbe Saison lang an seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund ausgeliehen war. «Wir wünschen Jadon viel Glück für die kommende Saison», teilte United weiter mit.

Sancho und United-Trainer Erik ten Hag hatten sich zum Beginn der Vorsaison überworfen. Nachdem der Coach die Trainingseinstellung des Dribbelkünstlers kritisiert hatte, bezichtigte Sancho ihn in den sozialen Medien der Lüge. Danach wurde er suspendiert.

Der BVB lieh Sancho, der bereits von 2017 bis 2021 für die Schwarz-Gelben gespielt hatte, danach aus und hoffte auf eine weitere Leihe. Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. Anfang des Sommers kehrte er dann zu United zurück und sprach sich mit ten Hag aus. Trotzdem wurde der Stürmer nun zum FC Chelsea ausgeliehen.