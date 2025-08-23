Icon Menü
Premier League: Ohne Ilkay Gündogan: Manchester City unterliegt Tottenham

Premier League

Ohne Ilkay Gündogan: Manchester City unterliegt Tottenham

Der frühere deutsche Nationalspieler Gündogan fehlt im Aufgebot der Citizens gegen die Hotspur. Am Ende kassiert die Mannschaft von Trainer Pep Guardioladie die erste Saisonniederlage.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    John Stones von Manchester City (r) im Duell mit Richarlison von Tottenham Hotspur.
    John Stones von Manchester City (r) im Duell mit Richarlison von Tottenham Hotspur. Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

    Ohne Ilkay Gündogan hat Manchester City die erste Saisonniederlage in der englischen Premier League kassiert. Am zweiten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:2).

    Der ehemalige Nationalspieler Gündoğan stand nicht im Kader von City. Dies heizte die Wechselspekulationen um den 34-Jährigen weiter an. Zuletzt war Gündogan mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht worden. Guardiola will seinen Kader kurz vor Ende der Transferperiode noch verkleinern.

    Brennan Johnson (35. Minute) und Joao Palhinha (45.+2) trafen für Tottenham, das den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte. Am nächsten Sonntag muss Manchester City bei Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler antreten.

    Brennan Johnson von Tottenham Hotspur feiert seinen Treffer zum 1:0.
    Brennan Johnson von Tottenham Hotspur feiert seinen Treffer zum 1:0. Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa
