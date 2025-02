Premier-League-Hammer: Arsenal deklassiert Man City mit 5:1

Der FC Arsenal hat mit einem deutlichen Sieg gegen Meister Manchester City ein Ausrufezeichen im englischen Meisterschaftsrennen gesetzt. Im Premier-League-Topspiel am Sonntag deklassierten die Gunners das Starensemble um den ehemaligen Frankfurter Fußball-Profi Omar Marmoush mit 5:1 (1:0) und verkürzten den Tabellenrückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool zunächst auf sechs Punkte.

Manchester City erlebt ein Debakel

Arsenal, in den beiden Vorjahren jeweils Zweiter hinter Meister City, ging durch Martin Oedegaard (2. Minute) früh in Führung, verpasste es allerdings trotz einiger Chancen, noch in der ersten Hälfte zu erhöhen. Nach der Pause traf Erling Haaland (55.) im Londoner Emirates-Stadion zum Ausgleich für die Cityzens, bei denen Marmoush in der Startaufstellung stand. Doch der Jubel beim Team des angezählten Startrainers Pep Guardiola währte nur kurz.

Eine Minute später schoss Thomas Partey (56.) die Gastgeber, bei denen Guardiolas früherer Assistent Mikel Arteta Coach ist, erneut in Führung. Der eingewechselte Myles Lewis-Skelly (62.) erhöhte für Arsenal. Der deutsche Keeper-Stefan Ortega musste noch weitere Male hinter sich greifen, als der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (76.) und der eingewechselte Ethan Nwaneri (90.+3) das Debakel für Man City und Guardiola perfekt machten.

Liverpool noch mit komfortablem Vorsprung

Nach 24. Spielen hat Arsenal als Tabellenzweiter 50 Punkte auf dem Konto. Der FC Liverpool, der sich am Samstag mit 2:0 beim AFC Bournemouth durchsetzte, hat 56 Zähler. Die Reds haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Am 36. Spieltag treffen die beiden Spitzenmannschaften im direkten Duell in Anfield aufeinander.

Martin Odegaard (r) erzielt das erste Tor der Partie für Arsenal. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Das Tor von Erling Haaland (oben) sorgte nur kurz für Jubel bei Manchester City. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Manchester Citys Torhüter Stefan Ortega (hinten) kann das 3:1 durch Arsenals Myles Lewis-Skelly nicht verhindern. Foto: Alastair Grant/AP/dpa