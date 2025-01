Trainer Hürzeler gewinnt mit Brighton im Old Trafford

Brighton & Hove Albion und Trainer Fabian Hürzeler dürfen sich in der Premier League weiterhin Chancen auf eine Europapokal-Teilnahme machen. Beim kriselnden englischen Rekordmeister Manchester United gewann das Team des früheren St. Pauli-Trainers mit 3:1 (1:1) und steht mit 34 Punkten auf Rang neun, vier Zähler hinter Champions-League-Platz vier. United kommt dagegen unter Trainer Rúben Amorim weiter nicht in Schwung und ist nur noch auf Platz 13.

Die United-Defensive bekam die Brighton-Profis Yankuba Minteh und Kaoru Mitoma nie in den Griff. Der Japaner Mitoma bereitete die Führung durch Minteh vor (5. Minute). Minteh revanchierte sich mit einem perfekten Assist zum 2:0 durch Mitoma (60.). Der frühere Hoffenheim-Profi Georginio Rutter machte nach einem Patzer von United-Keeper André Onana den dritten Brighton-Erfolg in Serie im Old Trafford perfekt (76.). Bruno Fernandes traf für die Gastgeber per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 (23.).

Überraschungsteam Nottingham Forest bleibt weiter an den Topteams Liverpool und Arsenal dran. Gegen Schlusslicht FC Southampton siegte die Mannschaft von Coach Nuno Espírito Santo mit 3:2 (3:0) und rangiert punktgleich hinter Arsenal auf Platz drei.