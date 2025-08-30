Dritter Ligasieg für Real Madrid - Rüdiger nur auf der Bank

Stürmerstar Vinicius Junior hat Real Madrid zum dritten Ligasieg unter Trainer Xabi Alonso geschossen. Der Brasilianer erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (2:1)-Erfolg gegen RCD Mallorca. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger saß bei den Königlichen 90 Minuten nur auf der Reservebank.

Die Gäste waren in der 18. Minute durch Vedat Muriqi überraschend in Führung gegangen. Der türkische Nationalspieler Arda Güler (37.) glich für das Team aus der spanischen Hauptstadt aus. Nur eine Minute später erhöhte der 25-jährige Vinicius Junior zum 2:1. Real Madrid übernahm durch den dritten Sieg im dritten Ligaspiel mit neun Punkten vorerst die Tabellenspitze der Primera División.