Flick mit erfolgreichem Trainer-Debüt für Barcelona

Hansi Flick hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer des FC Barcelona seinen ersten Sieg gefeiert. Das Team des 59-Jährigen gewann zum Saisonstart der Primera División beim FC Valencia mit 2:1 (1:1). Der ehemalige Bundesligastar Robert Lewandowski war mit seinen beiden Treffern (45.+6 und 49./Foulelfmeter) der Matchwinner für die Katalanen. Valencias Hugo Duro (44.) hatte die Heimmannschaft per Kopf in Führung gebracht.

Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan fehlte Barça nach seiner am vergangenen Montag im Testspiel erlittenen Platzwunde am Kopf ebenso wie Dani Olmo. Der Ex-Leipziger hat nach seinem Wechsel noch Trainingsrückstand. DFB-Torhüter Marc-André ter Stegen stand gegen Valencia von Beginn an zwischen den Pfosten.

Zu Wochenbeginn war nach der 0:3-Pleite in der Generalprobe gegen die AS Monaco bereits erste Kritik am ehemaligen Bundestrainer Flick laut geworden. Barça-Erzrivale und Titelverteidiger Real Madrid startet am Sonntag (21.30 Uhr) bei RCD Mallorca in die spanische Fußballmeisterschaft.

