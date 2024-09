Erste Tore für Mbappé: Real Madrid gewinnt gegen Real Betis

Kylian Mbappé hat seine Torlos-Serie in der Primera División im vierten Spiel beendet. Der Stürmerstar aus Frankreich erzielte zum Abschluss des vierten Spieltages in der spanischen Fußball-Meisterschaft seine ersten beiden Treffer und führte Real Madrid damit zum 2:0 (0:0)-Heimerfolg über Real Betis Sevilla. Sein Premieren-Tor schoss Mbappé in der 67. Minute nach feiner Vorarbeit von Federico Valverde. Treffer Nummer zwei erzielte der 25-jährige Weltmeister von 2018 per Foulstrafstoß in der 75. Minute, nachdem Gäste-Torhüter Rui Silva zuvor Vinicius Junior zu Fall gebracht hatte.

Durch den zweiten Erfolg im vierten Spiel rückte Titelverteidiger Real Madrid mit acht Punkten auf den zweiten Platz vor. Tabellenführer FC Barcelona hat vier Punkte Vorsprung. Die lange wehrhaften Gäste von Real Betis fielen mit nur zwei Zählern auf den 17. Rang zurück.