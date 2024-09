Tottenhams Europa-League-Spiel verspätet angepfiffen

Mit knapp 40 Minuten Verspätung hat das Europa-League-Spiel von Tottenham Hotspur gegen FK Karabach Agdam begonnen. Als Grund für den zeitlich nach hinten verschobenen Anpfiff gab der englische Premiere-League-Club verschiedene Störungen bei der Anreise zum Tottenham Hotspur Stadium an. Zuvor hatte der Club via Social Media die Fans vor massiven Einschränkungen unter anderem durch die Sperre der A10 in beide Richtungen nördlich des Great Cambridge-Kreisverkehrs gewarnt und gebeten, bei der Anreise viel Zeit einzuplanen.

