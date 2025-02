Urteil gegen mutmaßlichen Messerstecher von Public Viewing

Nach einem Messerangriff bei einem EM-Public-Viewing in Stuttgart steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kurz vor dem Abschluss. Das Landgericht Stuttgart will heute (11.30 Uhr) ein Urteil gegen den 26-Jährigen sprechen. Bei dem Angriff mitten auf dem voll besetzten Schlossplatz wurde niemand getötet, aber mehrere Menschen erlitten Verletzungen, mindestens einer davon schwebte in Lebensgefahr.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der geständige Syrer aus Hass auf die Türkei gezielt auf Menschen in türkischen Trikots, Schals und mit Fahnen des Landes eingestochen. Sie wirft ihm unter anderem sechsfachen versuchten Mord vor und fordert 13 Jahre Haft. Der Anwalt der Nebenklage, der vier Opfer vertritt, sieht das ähnlich.

Der Verteidiger des zuletzt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gemeldeten Angeklagten plädiert hingegen auf acht Jahre Haft. Das Verhalten seines Mandanten lasse auf eine Psychose schließen.

Icon Vergrößern Weil er beim Public Viewing der EM-Partie Türkei gegen Tschechien in Stuttgart Menschen mit einem Messer verletzt und verfolgt haben soll, steht ein junger Mann vor Gericht in Stuttgart. (Archivfoto) Foto: Christoph Schmidt/dpa Icon Schließen Schließen Weil er beim Public Viewing der EM-Partie Türkei gegen Tschechien in Stuttgart Menschen mit einem Messer verletzt und verfolgt haben soll, steht ein junger Mann vor Gericht in Stuttgart. (Archivfoto) Foto: Christoph Schmidt/dpa