Ajax Amsterdam erlebt den Tiefpunkt einer Seuchensaison

Ajax Amsterdam erlebt schwere Zeiten. In der Liga läuft wenig, im niederländischen Pokal schied das Team bei einem Viertligisten aus. Was macht jetzt noch Hoffnung?

Beruhigung beim FC Bayern. Alles halb so schlimm mit dieser Niederlage in Saarbrücken. War ja immerhin ein Drittligist, gegen den die Münchner da vor einigen Wochen aus dem Pokal-Wettbewerb ausgeschieden sind. Kann passieren. Zumal es vermeintliche Spitzenteams noch viel härter treffen kann.

Glauben Sie nicht? Ein kurzer Blick in die Niederlande genügt. Da quält sich Ajax Amsterdam seit Beginn im Sommer mehr schlecht als recht durch die Saison, zwischenzeitlich war der Rekordmeister sogar ans Tabellenende abgerutscht. Zumindest hier stellte sich nach einem Trainerwechsel Besserung ein, mittlerweile ist Ajax auf Rang fünf nach oben geklettert. Allerdings mit 23 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter PSV Eindhoven, was vermuten lässt, dass diese Saison ohne Titel für Amsterdam enden wird.

Denn auch im Pokalwettbewerb haben die Amsterdamer bereits nach zwei Runden für Klarheit gesorgt und durch das Aus bei einem Viertligisten keine Aussicht mehr, den Pokal am Ende in die Höhe zu recken. Am Donnerstagabend unterlag Ajax bei USV Hercules mit 2:3. Eine außerirdische Blamage sei das gewesen, hieß es einen Tag später in den Medien. Sogar von einem Abstieg in die Unterwelt war die Rede. Von einer Leistung, die sich durch eine löchrige Defensive und eine uninspirierte Offensive auszeichnete. Keine gute Mischung.

Der Trainer erlebt das Aus in Australien mit

20 Mal hatte Ajax Amsterdam bereits den niederländischen Pokal gewonnen. Noch nie war das Team gegen einen Amateurklub ausgeschieden. Bis zum Donnerstag und der Blamage von Hercules. Raus bei einem Viertligisten. 0:2 war Ajax bereits zurückgelegen, immerhin gelang noch das 2:2 in der Schlussphase. Allerdings kassierte Ajax in der Nachspielzeit den dritten Gegentreffer, der das Ausscheiden bedeutete. Ein Tiefpunkt in einer Seuchensaison.

Trainer John van't Schip erlebte das Grauen aus der Ferne. Der Chefcoach hatte sich entschieden, lieber der Hochzeit seines Sohnes in Australien beizuwohnen als der Pokalpflichtaufgabe in Hercules. Was hätte da auch schon schiefgehen sollen? Wahrscheinlich war er frohen Mutes in den Flieger nach Australien gestiegen, mit der festen Überzeugung, dass ein Viertligist kein Stolperstein für seine vermeintliche Topmannschaft ist. Mag die Saison auch noch so verkorkst sein, gegen einen deutlich tiefer spielenden Gegner sollte es allemal zu einem klaren Sieg reichen. Das hatten sich die Bayern vor Saarbrücken wohl auch gedacht.

