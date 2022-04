RB Leipzig erreicht Europa-League-Halbfinale

RB Leipzig hat zum ersten Mal das Halbfinale der Europa-League erreicht. Die Leipziger schlugen Atalanta Bergamo am Donnerstagabend.

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der RB Leipzig das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Elf aus Leipzig gewann am Donnerstag mit 2:0 gegen den italienischen Verein Atalanta Bergamo und kickte den Verein in Bergamo aus dem Turnier.

Video: SID

RB Leipzig könnte in Sevilla im Finale spielen

Das Hinspiel gegen den italienischen Club in Leipzig war 1:1 ausgegangen. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielte Christopher Nkunku in der 18. und der 87. Minute per Foulelfmeter. Die Halbfinalspiele der Europa-League finden am 28. April und 5. Mai statt. RB Leipzig spielt gegen dann den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers. Das Endspiel wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen werden.

