RB Leipzig - FC Liverpool live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der Champions-League-Saison 24/25 wird das Format grundlegend überarbeitet. Anstatt in mehreren Gruppenphasen zu spielen, treten alle 36 teilnehmenden Mannschaften in einer einzigen Liga-Phase gegeneinander an. Jedes Team hat dabei die Möglichkeit, acht Spiele zu absolvieren, die sich in vier Heim- und vier Auswärtsspiele aufteilen.

Nach Abschluss dieser Phase qualifizieren sich die besten acht Mannschaften direkt für das Achtelfinale. Die Teams, die auf den Plätzen neun bis 24 landen, müssen in Play-off-Spielen um die verbleibenden Plätze im Achtelfinale kämpfen. Die Teams, die den 25. Platz oder schlechter belegen, scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Aktuell haben sich mehrere Top-Clubs in ihren Gruppen gut positioniert. Arsenal und Manchester City haben starke Leistungen gezeigt. Arsenal besiegte Paris Saint-Germain, während Manchester City Slovan Bratislava klar besiegte. Auch Aston Villa überraschte mit einem Sieg gegen den FC Bayern, während Liverpool einen Erfolg gegen Bologna feiern konnte.

RB Leipzig steht deutlich weniger gut da: Tabellenplatz 29, traurige null Punkte für die erfolgsverwöhnten Stiere aus Sachsen. Leipzig verlor mit 1:2 gegen Atlético Madrid und 2:3 gegen Juventus Turin. Die roten Bullen qualifizieren sich aktuell nicht für das Achtelfinale. Ihr nächster Gegner indes, der FC Liverpool, steht mit satten sechs Punkten auf Platz 5.

Wann findet das Spiel zwischen RB Leipzig und Liverpool in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle übrigen Infos haben wir hier für Sie.

RB Leipzig gegen FC Liverpool in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen RB Leipzig und FC Liverpool am Mittwoch, 23. Oktober 2024, in der Leipziger Red Bull Arena statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

RB Leipzig vs. FC Liverpool live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 liegt auch in dieser Spielzeit bei Amazon Prime Video und DAZN. Während DAZN den Großteil der Spiele exklusiv zeigt, hat Prime Video die Rechte an einer ausgewählten Dienstagspartie pro Spieltag. Im Free-TV sind bis auf das Finale am 31. Mai 2025 keine Partien zu sehen. Wer das Duell RB Leipzig vs. FC Liverpool live verfolgen will, braucht ein DAZN-Abonnement. Das günstigste Abo startet bei 34,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2024). Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: RB Leipzig - FC Liverpool, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 3 von 8

Datum: Mittwoch, 23. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr, Vorberichterstattung ab 20 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

RB Leipzig gegen FC Liverpool in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Im direkten Vergleich zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig zeigt sich eine klare Dominanz der Engländer. In den bisherigen Begegnungen, die beide Teams in offiziellen Wettbewerben ausgetragen haben, konnte Liverpool in zwei Spielen zwei Siege verbuchen und dabei kein einziges Gegentor kassieren.

Die letzten Duelle zwischen den beiden Mannschaften fanden im Achtelfinale der Champions League 2020/21 statt. Dabei gewann Liverpool sowohl das Hinspiel in Leipzig mit 2:0 als auch das Rückspiel an der Anfield Road mit dem gleichen Ergebnis.

Diese Bilanz spricht für die Stärke von Liverpool in den direkten Duellen und hebt die Herausforderungen hervor, die RB Leipzig im Wettkampf gegen den traditionsreichen englischen Club zu bewältigen hat.