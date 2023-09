Übertragung der Champions League: RB Leipzig - Man City live im TV und Stream

RB Leipzig - Manchester City in der Champions League: Wir informieren Sie zur Übertragung im Stream und TV, Live-Ticker, Datum, Uhrzeit und Bilanz der Teams.

RB Leipzig empfängt am 2. Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison Manchester City als Gegner. Das Team aus England ist amtierender Titelverteidiger und konnte ebenso wie die Leipziger das Auftaktspiel am ersten Spieltag gewinnen. Somit treffen die beiden Sieger des Premieren-Spieltags aus der Gruppe G aufeinander. Für RB ist das Aufeinandertreffen das erste Heimspiel in der Königsklasse diese Saison.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen RB Leipzig und Manchester City stattfindet und wie Sie das Spiel verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Anstoß, Bilanz, Übertragung live im Free-TV und Stream sowie Live-Ticker.

RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2023/24 ist die Partie zwischen RB Leipzig und Man City für den 4. Oktober 2023 angesetzt. Der Anstoß des Spiels ist auf 21 Uhr terminiert. Gespielt wird im Leipziger Stadion, der knapp 41.100 Plätze umfassenden Red Bull Arena.

RB Leipzig - Man City live im TV und Stream: CL-Übertragung im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 2023/24 wird hauptsächlich vom Streaminganbieter DAZN übernommen. Wer die Spiele verfolgen möchte, kann derzeit ein Abonnement für etwa 44,99 Euro pro Monat abschließen. Im Jahresabo gibt es vergünstigte Preise von 29,99 Euro pro Monat. Einige Spiele sind auch über Amazon Prime Video verfügbar.

Die Partie zwischen Leipzig und Manchester wird nur im kostenpflichtigen DAZN-Abo übertragen, im Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt. Hier sind nochmal alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im Überblick:

Champions League: Leipzig gegen Man City im Live-Ticker

Wenn Sie kein kostenpflichtiges Abonnement für DAZN abschließen möchten, aber dennoch über das Spielgeschehen zwischen RB Leipzig und Manchester City informiert bleiben möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen für Fußball. Hier finden Sie alle Informationen zu Toren, Karten, Auswechslungen und mehr.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 23/24 zu sehen?

Wie bereits erwähnt, werden alle Spiele der UEFA Champions League im Stream übertragen, hauptsächlich auf DAZN, mit wenigen Ausnahmen auf Amazon Prime. Somit haben sich die beiden Streaminganbieter die Übertragungsrechte aufgeteilt: Während Amazon Prime nur eine begrenzte Auswahl der Dienstagabend-Spiele zeigt, hat DAZN alle übrigen Partien im Angebot. Die Möglichkeit, Spiele im Free-TV zu sehen, besteht derzeit nicht mehr für Fußball-Fans, die die Königsklasse jede Woche live verfolgen möchten.

Lediglich das Finale wird voraussichtlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Wer die Höhepunkte der Spiele sehen möchte, kann dies beispielsweise kostenfrei auf der Homepage des ZDF tun.

RB Leipzig - Manchester City: Bilanz der Teams in der CL

Laut fussballdaten.de sind RB Leipzig und Manchester City bisher viermal in der Champions League aufeinandergetroffen. Das erste Duell fand im Jahr 2021 ebenfalls in der Gruppenphase des Turniers statt. Leipzig verlor das damalige Hinspiel in England mit 3:6. Im Rückspiel in ihrem eigenen Stadion konnte das deutsche Team seine Form steigern und gewann mit 2:1.

Die beiden letzten Begegnungen sind noch nicht lange her und fanden im Achtelfinale der letzten CL-Saison statt. In der ersten Partie trennten sich die beiden Teams 1:1, während Manchester City das Rückspiel deutlich mit 7:0 für sich entschied. Die aktuelle Bilanz zwischen den beiden Teams zeigt zwei Siege für Manchester, ein Unentschieden und einen Sieg für Leipzig, bei einem Torverhältnis von 15:6 zugunsten von Manchester City.