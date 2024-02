CL-Achtelfinale: RB Leipzig - Real Madrid live im TV und Stream sehen

RB Leipzig und Real Madrid treffen im Achtelfinale der Champions League aufeinander: Hier gibt es Infos zum Spiel rund um Übertragung im TV, Bilanz und Termin.

Die Champions League ist die europäische Königsklasse des Fußballs. Nach der Gruppenphase stehen hier die sechzehn besten Mannschaften im Achtelfinale des Turniers. Damit beginnt im Februar 2024 die K.-o.-Runde des Turniers. Die deutschen Teams sind immer noch gut im Wettbewerb vertreten, denn drei von vier Clubs stehen im Achtelfinale. Nur Union Berlin ist als Gruppenletzter aus der Champions League rausgeflogen. Als deutsche Vertreter dabei sind nun noch der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Während Bayern gegen Lazio Rom antritt, trifft Dortmund auf die PSV Eindhoven. Leipzig hingegen hat den vermeintlich schwierigsten Gegner zugelost bekommen, nämlich Real Madrid. Das Team aus der spanischen Hauptstadt ist mit 14 Titelgewinnen der Rekordsieger des Wettbewerbs und zählt so gut wie jede Saison zu den Topfavoriten auf die CL-Krone.

Real hat seine Gruppe auf dem ersten Platz beendet und ist auf dem Weg zum Gruppensieg unter anderem Union Berlin begegnet. Leipzig hat sich als Gruppenzweiter hinter Manchester City in Gruppe G behauptet. Nun wartet Real Madrid im Achtelfinale der Champions League.

Doch wie läuft die Übertragung der Partie zwischen RB Leipzig und Real Madrid? Gibt es das CL-Spiel sogar im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere Infos zur Übertragung, Live-Ticker und Bilanz haben wir hier für Sie.

Leipzig vs. Real im Achtelfinale der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2023/24 findet das Hinspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid am 13. Februar statt. Hierbei handelt es sich um einen Dienstag. Die Partie wird, wie alle Spiele in der K.o.-Phase, abends um 21 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel findet zuerst in Leipzig statt. Somit wird am 13. Februar in Leipzigs Red Bull Arena gespielt.

RB Leipzig gegen Real Madrid live im TV und Stream - CL-Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Champions League-Saison 2023/24 findet über die beiden Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime Video statt. DAZN zeigt dabei einen Großteil der Spiele, während der Streaming-Dienst von Amazon immer nur ein Dienstagsspiel im Angebot hat. Solange noch deutsche Mannschaften im Turnier sind, werden dort immer Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt, so auch diese Partie. Prime Video überträgt die Begegnung live als Einzelspiel inklusive Vorbericht. Im Free-TV wird leider keine Partie aus dem CL-Achtelfinale übertragen.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Infos zum Spiel kompakt im Überblick:

Spiel : RB Leipzig vs. Real Madrid , Achtelfinale der Champions League 23/24

vs. , Achtelfinale der 23/24 Datum: 13. Februar 2024

13. Februar 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Leipzig vs. Madrid im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Falls Sie weder ein Abonnement bei DAZN noch bei Prime Video besitzen, jedoch die Highlights des Spiels zwischen Leipzig und Real nicht verpassen möchten, bieten wir Ihnen eine alternative Lösung: unseren Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Hier erhalten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse während des Spiels. Sie bleiben über Tore, Karten und Auswechslungen informiert. Zudem stellen wir kurz vor Spielbeginn auch die Aufstellungen beider Teams vor.

RB Leipzig - Real Madrid: Bilanz und Infos vor dem Achtelfinale

Laut fussballdaten.de haben RB und Real in der Champions League bislang zwei Spiele gegeneinander gehabt. Beide Teams haben davon jeweils eine Partie gewinnen können. Die Spiele fanden in der Gruppenphase statt: Leipzig gewann das Rückspiel mit 3:2, verlor jedoch zuvor auswärts das Hinspiel bei Real mit 0:2.