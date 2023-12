RB Leipzig - Young Boys Bern live im TV und Stream: Übertragung der CL-Gruppenphase

RB Leipzig gegen Young Boys in der Champions League 2023/24: Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Bilanz, Termin und einen Live-Ticker.

Die Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24 endet mit dem sechsten und letzten Spieltag im Dezember. Bevor die nächste Runde des Fußballturniers beginnt, geht es für einige Teams noch um das Weiterkommen ins Achtelfinale oder den Einzug in die Play-offs der Europa League über den dritten Platz in ihrer Gruppe. Bevor es nach dem Spielplan der Champions League im Februar 2024 mit den ersten K.o.-Duellen weitergeht, trifft hier unter anderem noch RB Leipzig auf die Young Boys Bern.

Für Leipzig steht der zweite Tabellenplatz schon fest. Damit ist RB sicher im Achtelfinale. An Gruppensieger Manchester City gibt es kein Vorbeikommen mehr und der Abstand zum dritten Platz ist groß genug. Diesen belegen die Schweizer Young Boys. Für das Team aus Bern geht es um den Verbleib auf dem dritten Platz, um in der Europa League weiter international vertreten zu sein. Dafür würde ein Punktgewinn bei Leipzig oder Schützenhilfe durch einen Sieg von Man City genügen.

Sie möchten die CL-Partie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Alle Infos zum Spiel und dessen Übertragung, wann der Anstoß erfolgt sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Leipzig gegen Bern in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Anstoß der Partie RB Leipzig gegen Young Boys ist am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023. Das Spiel gehört zu den frühen Abendbegegnungen um 18.45 Uhr. Leipzig empfängt Bern im dritten Heimspiel der diesjährigen CL-Saison. Damit erfolgt der Anpfiff in der Red Bull Arena.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

RB vs. Young Boys Bern live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der UEFA Champions League 2023/24 wird von verschiedenen Sendern und Streaming-Anbietern übernommen. DAZN sicherte sich die Rechte für die Mehrheit der Spiele, während pro Spieltag eine Dienstagabendpartie bei Amazon Prime zu sehen ist.

Das Fußballspiel zwischen RB Leipzig und Young Boys findet jedoch am Mittwoch statt, weshalb DAZN die Übertragung übernimmt. Die Begegnung wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Nur das Finale der Champions-League-Saison wird kostenfrei auf einem öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt - ansonsten sind alle Spiele lediglich über Abonnements verfügbar.

Hier sind die wichtigsten Übertragungsinformationen für das Spiel noch einmal im Überblick:

Spiel: RB Leipzig - Young Boys Bern , 6. Spieltag der UEFA Champions League-Gruppenphase 2023/24

- , 6. Spieltag der UEFA Champions League-Gruppenphase 2023/24 Datum: Mittwoch, 13. Dezember 2023

Mittwoch, 13. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Leipzig vs. Young Boys

Wenn Sie das RB Leipzig gegen Young Boys-Spiel nicht auf DAZN sehen können, verfolgen Sie es doch einfach über unseren Live-Ticker. Hier erfahren Sie in Echtzeit alles Wichtige – Sie verpassen keine Tore, Auswechslungen oder andere Highlights des Spiels.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

RB Leipzig - Young Boys Bern: Bilanz der Teams in der CL

Laut der Seite fussballdaten.de spielten die beiden Teams in der Champions League erst ein Mal gegeneinander. Dies war am ersten Spieltag der CL-Vorrunde 2023/24, also in dieser Saison. Hier konnten die Leipziger das erste Duell am Ende mit einem 3:1 Auswärtssieg für sich entscheiden. Nun folgt das zweite Aufeinandertreffen in der Vereinsgeschichte beider Mannschaften.