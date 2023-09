Champions League 23/24: Real Madrid - Union Berlin live im TV und Stream sehen

In der Champions League 23/24 wartet Real Madrid auf Union Berlin. Hier gibt es einen Live-Ticker und Infos zur Übertragung im Live-Stream oder TV.

Zum ersten Mal in der Vereinshistorie von Union Berlin hat sich der Traditionsverein für die Champions League qualifiziert. In der Gruppenphase der Champions League 2023/24 geht es für die Berliner Mannschaft jetzt gegen niemand geringeren als Real Madrid. Die Generalprobe gegen den VFL Wolfsburg hat das Team jedoch kürzlich verpatzt. Mit einer 2:1 Niederlage musste sich Union Berlin so kurz vor einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte geschlagen geben. Und das ist bereits die zweite Niederlage in Folge.

Eigentlich hat der Verein einen steilen Aufstieg hingelegt. Vor ziemlich genau vier Jahren stieg Union Berlin in die 1. Bundesliga auf. Die meisten Fans dachten da wohl nicht, dass die Mannschaft 2023 in der Champions League gegen Real Madrid spielen wird. Wann findet das Top-Spiel statt, wo wird es übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Alle wichtigen Infos zur Partie finden sie hier.

Real Madrid - Union Berlin in der Champions League: Wann ist Anstoß?

Nachdem am 31. August 2023 die Paarungen für die Gruppenphase ausgelost wurden, startet diese nun Mitte September. Laut offiziellem Spielplan der Champions League 2023/24 findet das Spiel von Union Berlin und Real Madrid am Mittwoch, dem 20. September 2023, in Madrid statt. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Santiago Bernabéu Stadion. Für dieses Spiel hat die Mannschaft aus Berlin extra neue Trikots anfertigen lassen und wird in einem schwarzen Sondertrikot in Madrid auf das Spielfeld laufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Real Madrid gegen Union Berlin live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Champions League wird auch in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertagung der Champions League 2023/24 wird stattdessen von DAZN und Amazon Prime übernommen. Für beides benötigt man jedoch ein kostenpflichtiges Abo. DAZN bekommt man ab 29,99 Euro pro Monat und das Amzon Prime Abo ab 6,99 Euro. Amazon Prime übernimmt jedoch nur ausgewählte Spiele, das Match von Union Berlin und Real Madrid gehört nicht dazu.

Hier finden sie noch einmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie auf einen Blick:

Spiel: Real Madrid - Union Berlin , Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- , der 2023/24 Datum: Mittwoch, 20. September 2023

Mittwoch, 20. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Santiago Bernabéu , Madrid

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Real Madrid gegen Union Berlin im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis in der CL

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für Amazon Prime Video und DAZN sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen von Union Berlin und Real Madrid informiert bleiben möchte, dem sei unser Live-Ticker ans Herz gelegt.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Union Berlin gegen Real Madrid in der Champions League: Bilanz der Teams

Die beiden Teams sind bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Einen Favoriten sollte es aber wohl trotzdem geben. Bereits acht Mal hat Real Madrid schon den Champions-League-Titel mit nach Hause genommen und gehört zu einem festen Bestandteil der Sportveranstaltung. Union Berlin hingegen hat sich dieses Jahr zum ersten Mal qualifiziert und bringt deutlich weniger Erfahrung mit. Real Madrid geht zwar als klarer Favorit in das Match, an einem dürfte es den Berlinern allerdings nicht fehlen: Dem Willen, einen Sensationssieg mit in die Heimat zu bringen.