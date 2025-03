Womit Goretzka Eindruck auf Lahm macht

Dem früheren Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm imponiert die Widerstandsfähigkeit von Rückkehrer Leon Goretzka. «Er ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der auch in letzter Zeit Rückschläge erlebt hat und sich davon nicht hat abbringen lassen», sagte Lahm beim Beckenbauer Cup in München und hob «Leidenschaft» und «vollen Einsatz» von Goretzka hervor.

Lahm tippt auf zwei DFB-Siege

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bayern-Profi Goretzka, der auch in München eine schwere Zeit hatte und immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt wurde, nach 16 Monaten zurück in die Fußball-Nationalmannschaft geholt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) zum Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand an. Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger zieht als Gastgeber ins Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni ein.

«Ich würde mich nie trauen, gegen die deutsche Nationalmannschaft zu tippen», meinte der 113-malige Nationalspieler Lahm launig, als er zum Ausgang des Länderspiel-Klassikers befragt wurde. «Ich sehe einen Sieg in Italien und dann auch einen Sieg zuhause», sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014.

Job beim FC Bayern?

Lahm war bei der Heim-Europameisterschaft im vergangenen Jahr Turnierdirektor, als Nagelsmanns Mannschaft bundesweit wieder Euphorie entfachte. Erst im Viertelfinale scheiterte die deutsche Auswahl nach Verlängerung unglücklich am späteren Europameister Spanien.

Lahm wurde bei dem Legenden-Turnier in München, wie auch schon oft in der Vergangenheit, auf einen möglichen Job beim FC Bayern angesprochen. «Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal passiert, mal sehen. Es muss die Position passen, auch die Zeit muss stimmen», erklärte der 41-jährige Lahm. «Ich bin da sehr entspannt.»

