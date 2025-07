Eintracht überzeugt im Test gegen Aston Villa

Eintracht Frankfurt hat den ersten echten Härtetest in der Saisonvorbereitung bestanden. Der Fußball-Bundesligist kam im Rahmen seines US-Trainingslagers gegen den englischen Premier-League-Club Aston Villa zu einem 2:2 (1:1). «Es war ein gelungener Test», lobte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Vor 11.239 Zuschauern in Louisville gingen die Engländer, die in der Vorsaison im Viertelfinale der Champions League standen, durch Ollie Watkins (11. Minute) und Morgan Rogers (47.) zweimal in Führung. Elye Wahi (20.) und der erst 16 Jahre alte Ebu Bekir Is (82.) glichen für die Hessen jeweils aus.

Entsprechend zufrieden war Toppmöller mit dem Auftritt seiner Mannschaft, in der unter anderem Routinier Mario Götze und Nationalspieler Jonathan Burkardt fehlten. «Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten mutig sein und viel im hohen Pressing agieren», resümierte der 44-Jährige. Der nächste Test für die Frankfurter steht in der Nacht zum kommenden Mittwoch (01.30 Uhr/MEZ) gegen den Louisville City FC an.