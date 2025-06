Zweiter Test, zweiter Kantersieg für den Karlsruher SC

Der Karlsruher SC hat in seinem zweiten Spiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Kantersieg eingefahren. Beim 21:0 (10:0)-Auswärtssieg gegen den SV Appenweier aus der Kreisliga B gelang KSC-Nachwuchshoffnung Eymen Laghrissi ein Fünferpack. Der deutsche U17-Nationalspieler benötigte dafür gerade einmal eine Viertelstunde.

Bereits den ersten Test gewann die Mannschaft von Trainer Christian Eichner deutlich. Zum Auftakt der sogenannten Regiotour setzten sich die Badener mit 9:0 beim FC Germania Forst durch. Die neue Spielzeit beginnt Anfang August mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster.