Übertragung der Saudi Pro League: Ronaldo, Neymar und Co. live im TV und Stream

Die Saudi Pro League hat sich mit Ronaldo, Neymar und Co. namhafte Stars geangelt. Wie die Übertragung der Liga im TV und Stream abläuft, das erfahren Sie hier.

Die Vereine aus der höchsten saudi-arabischen Fußball-Liga, der Saudi Pro League, befinden sich derzeit sprichwörtlich in einem Kaufrausch. Zunehmend bewegt es (Alt-)Stars aus dem europäischen Spitzenfußball in die Wüste nach Saudi-Arabien. Dabei werden teilweise astronomische Summen für die jeweiligen Spieler bezahlt. Gleichzeitig stellen die fürstlich bezahlten Gehälter attraktive Offerten dar, denen die Stars aus Europa zunehmend folgen. Somit lässt sich erkennen, das die Saudi Pro League sportlich zwar weiterhin den europäischen Spitzenligen hinterhinkt, die zuletzt getätigten Transfers die Wahrnehmung, Ausstrahlung und sportliche Qualität der Liga dennoch haben ansteigen lassen.

Dies macht sich natürlich auch in Deutschland bemerkbar. Doch wo und wann ist die Saudi Pro League mit Stars wie Ronaldo, Neymar, Benzema und Co. zu sehen? Wir verraten Ihnen in diesem Artikel, wie Sie die Liga verfolgen können.

Saudi Pro League: Übertragung im TV und Stream

Im Zuge des Aufschwungs der Saudi Pro League hat sich der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für die kommenden zwei Spielzeiten gesichert. Zu jedem Spieltag werden fortan die drei besten Spiele live übertragen. Um diese verfolgen zu können, bedarf es demnach eines Abonnements. Das günstigste Paket ist dabei DAZN WORLD, das monatlich 6,99 Euro kostet.

Aber auch beim Pay-TV-Angebot MagentaSport gibt es die Möglichkeit, ein bis zwei Partien pro Spieltag mit deutschem Kommentar live zu verfolgen. Dabei kann zwischen einem Jahresabonnement für 12,95 Euro oder einem monatlich kündbarem Abonnement für 19,95 Euro gewählt werden.

Termine, Spielplan und Austragung der Saudi Pro League

Wie man dem Spielplan von DAZN entnehmen kann, startete die Saudi Pro League am Freitag, dem 11. August 2023 mit der Partie Al-Ahli gegen Al-Hazem SC. Insgesamt kämpfen 18 Mannschaften um die Meisterschaft, die seit 1976 ausgespielt wird. Der letzte Spieltag ist am 27. Mai 2024.

Zur Übersicht stellen wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen rund um die Saudi Pro League vor:

Start: 1. Spieltag am 11. August 2023

1. Spieltag am 11. August 2023 Ende: 34. Spieltag am 27. Mai 2024

34. Spieltag am 27. Mai 2024 Anzahl der Teams: 18

18 Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Stream: DAZN , MagentaSport

Ronaldo, Neymar, Benzema und Co.: Diese Stars spielen in der Saudi Pro League

Der wohl bekannteste Spieler der Saudi Pro League ist Cristiano Ronaldo, der bei Al-Nassr unter Vertrag steht. Auch Karim Benzema zog es nach Saudi-Arabien. Der französische Stürmer spielt für Al-Ittihad. Dazu gesellt sich der Brasilianer Neymar, der zum Rekordmeister Al-Hilal mit insgesamt 18 Titeln wechselte.

Aber auch zahlreiche andere (Alt-)Stars zog es in die Wüste. Sadio Mané, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jordan Henderson, Roberto Firmino und viele weitere nahmenhafte Spieler sind den Schritt nach Saudi-Arabien gegangen, um sich in der Saudi Pro League zu beweisen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden demnach in der vermeintlich exotischen Saudi Pro League auf viele bekannte Gesichter stoßen.