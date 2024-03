SC Freiburg - West Ham live im EL-Achtelfinale: Übertragung im Free-TV und Stream

SC Freiburg - West Ham United live im Free-TV und Stream: Infos rund um Termin und Übertragung des Spiels im Achtelfinale der Europa League sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Die Europa League wurde im Jahr 1971 ins Leben gerufen und ist nach der UEFA Champions League der zweitbedeutendste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball. Zu den erfolgreichsten Mannschaften in der Geschichte des Turniers zählen Sevilla, Juventus, Liverpool und Atlético Madrid. Der derzeitige Titelhalter dieses Wettbewerbs ist der FC Sevilla.

Die Spielzeit 2023/24 geht bereits ins Achtelfinale, und mit Bayer Leverkusen sowie dem SC Freiburg dürfen sich noch zwei deutsche Teams Hoffnung auf den Titel machen. Die Auslosung in Nyon vom 23. Februar hat den Badenern einen guten neuen Bekannten zugewiesen - West Ham United. Die Freiburger sind den Londonern bereits in der Gruppenphase begegnet und haben beide Spiele verloren - 1:2 und 0:2. SC-Kapitän Christian Günter findet die Auslosung nicht besonders pricklelnd. "Irgendwie ist es doof, dass du im Achtelfinale wieder gegen den Gruppengegner spielen kannst", sagt er auf der Website seines Vereins. Der Gegner ist nicht ohne: Die Londoner stehen im Moment auf Platz 9 der britischen Premier League. Den gleichen Rang nehmen die Freiburger aktuell in der Bundesliga ein und konnten am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern in letzter Minute ein 2:2 erspielen.

SC Freiburg gegen West Ham im EL-Achtelfinale: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan der Europa League 2023/24 verrät uns, dass die Begegnung zwischen SC Freiburg und West Ham am 7. März über den Rasen geht. Wo das Spiel stattfindet und um welche Uhrzeit es angepfiffen wird, erfahren Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

SC Freiburg - West Ham United in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Europa League 2023/24 findet zum Teil im Free-TV statt: Für dieses Turnier hat RTL sich die Übertragungsrechte gesichert. Die meisten Spiele sind zwar nur im Stream auf RTL+ zu sehen, einige ausgewählte Partien jedoch werden auch im Free-TV auf RTL übertragen.

Das Spiel SC Freiburg - West Ham am 7. März 2024 beispielsweise läuft im linearen Programm des Senders. Sky hat übrigens für die Europa League die RTL+ App für alle Kunden von Sky Q integriert. Man muss sich also nicht extra noch um ein weiteres Abo kümmern.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Spiel SC Freiburg - West Ham in der Europa League 2023/24 zusammengetragen:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: SC Freiburg - West Ham United , Achtelfinale, Runde 1 von 2, Europa League 2023/24

- , Achtelfinale, Runde 1 von 2, 2023/24 Datum: Donnerstag, 7. März 2024

Donnerstag, 7. März 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Europapark-Stadion, Freiburg

Europapark-Stadion, Übertragung im Free-TV: RTL ab 20.45 Uhr - Moderation: Laura Papendick , Experte: Lothar Matthäus , Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

ab 20.45 Uhr - Moderation: , Experte: , Kommentatoren: und Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: SC Freiburg vs. West Ham

Falls Sie das Spiel SC Freiburg gegen West Ham nicht im TV oder Stream sehen können oder wollen, haben wir eine sichere und budgetfreundliche Alternative für Sie: Das Match läuft nämlich auch in unserem Datencenter. Der Live-Ticker versorgt Sie zuverlässig und völlig frei von Kosten mit allen Infos über Tore, Karten und die sonstigen Einzelheiten des Spiels.

Und der Clou: Sie können damit mehrere Partien gleichzeitig verfolgen:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz: Wie hat Freiburg bisher gegen West Ham United abgeschnitten?

Die Bilanz der beiden Kontrahenten ist schnell erzählt - wir haben sie bereits weiter oben in diesem Beitrag kurz gestreift. Es gab tatsächlich nur die beiden Begegnungen in der aktuellen Saison 2023/2024 der Europa League. In der Gruppenphase schlug West Ham die Männer aus Baden am 5. Oktober 2023 mit 2:1, während Freiburg gegen die Briten am 14. Dezember 2023 mit 0:2 verlor. Die Freiburger gehen dennoch mit "breiter Brust" ins Achtelfinale, wie ihr Kapitän Christian Günter selbstbewusst verkündete.