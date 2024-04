SC Paderborn - KSC live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Der KSC fährt nach Paderborn. Hier finden Sie Infos zur Übertragung des Spiels in der 2. Bundeliga live im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass der SC Paderborn 07 und der Karlsruher SC sich auf dem grünen Rasen gegenüber standen - die Partie vom 5. November 2023, dem 12. Spieltag der 2. Bundesliga, endete mir einer 0:3-Niederlage für das Team aus Baden. Auch die beiden vorherigen Duelle der beiden Mannschaften verliefen aus Karlsruher Sicht nicht eben erfreulich. Bietet die kommende Partie eine Chance auf Revanche? Immerhin rangiert der KSC auf Tabellenplatz 6, während Paderborn aktuell Rang 9 bekleidet. Ob die nicht besonders gigantische Differenz Christian Eichner, den Trainer des Karlsruher SC, mit Hoffnung erfüllt? Immerhin hat das Team ja seit Kurzem einen Spieler in seinen Reihen, der sich mit seinem Heimatland Georgien für die EM qualifiziert hat: Budu Zivzivadze. Übrigens: Die 2. Bundesliga wurde erstmals in der Saison 1974/1975 ausgetragen. Seitdem hat sie sich zu einer festen Größe im deutschen Fußball entwickelt und spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Spielern und Teams auf dem Weg zur Königsklasse, der Bundesliga.

Wann findet das Spiel zwischen Paderborn und dem KSC statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man sie live verfolgen? Alle Infos zum kommenden KSC-Spiel im Rahmen der Rückrunde der 2. Bundesliga in der Spielzeit 2023/2024 haben wir hier für Sie.

SC Paderborn 07 gegen den Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des KSC findet das Spiel gegen Paderborn am Samstag, 13. April 2024, statt. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr in der Paderborner Home Deluxe Arena.

Paderborn vs. KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des Zweitliga-Spiels zwischen dem SC Paderborn 07 und dem Karlsruher SC läuft nicht im Free-TV, es wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Live-Berichterstattung zur 2. Bundesliga beginnt um 12.30 Uhr.

Es wird auch keinen kostenlosen Live-Stream für dieses Spiel geben. Allerdings können Sky-Kunden das Spiel zwischen Paderborn und Karlsruhe über die Sky Go-App und überWOW im Online-Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen dem KSC und Paderborn im Überblick:

Spiel: SC Paderborn - Karlsruher SC , 2. Liga 2023/2024, 29. Spieltag

- , 2. Liga 2023/2024, 29. Spieltag Datum: Samstag, 13. April 2024

Samstag, 13. April 2024 Uhrzeit : 13 Uhr

13 Uhr Ort: Home Deluxe Arena, Paderborn

Home Deluxe Arena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im Live-Stream: WOW

Wenn Sie nicht über ein Sky-Abo verfügen und auch nicht live im Stadion dabei sein können, dann bleibt immer noch die Möglichkeit, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen.

Die Bilanz: KSC gegen Paderborn

Der Karlsruher SC und der SC Paderborn 07 sind sich laut fussballdaten.de bisher in 23 Spielen begegnet. Dabei haben die Paderborner zwölfmal gewonnen, die Badener siebenmal. Demnach gab es viermal ein Unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 36:26 zugunsten der Männer aus Nordrhein-Westfalen. Das letzte Match fand am 12. Spieltag statt und endete mit einem 3:0-Sieg für Paderborn. Auch in der Spielzeit 2022/2023 der 2. Bundesliga konnten die Karlsruher keinen Sieg gegen Paderborn verbuchen - am ersten Spieltag gingen sie sogar mit einem spektakulären 0:5 unter. Am Samstag haben die Karlsruher nun die Möglichkeit, die Statistik zu ihren Gunsten zu verbessern.