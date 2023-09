DFB-Pokal 23/24: SC Preußen Münster - Bayern München live im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal trifft der SC Preußen Münster auf den FC Bayern München. Das Wichtigste zum Anpfiff sowie der Übertragung im TV und Stream haben wir für Sie parat.

Traditionell findet unmittelbar vor dem Start einer neuen Bundesliga-Saison die 1. Runde des DFB-Pokals statt. Mit insgesamt 64 teilnehmenden Mannschaften kommt es so zu Beginn einer jeden DFB-Pokal-Saison zu 32. Partien. Nach dem Gewinn des DFB-Pokals durch RB Leipzig 2023 wird nun in der Spielzeit 2023/24 in der 81. Austragung des Wettbewerbs ein neuer Pokalsieger gesucht.

Eine dieser 32 Partien in der 1. Runde des DFB-Pokals ist die Begegnung zwischen SC Preußen Münster und dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Während die Westfalen in der 3. Liga spielen, sind die Münchner mit 33. gewonnenen Meisterschaften der Primus des deutschen Fußballs. Nachdem die Münsteraner in der vergangenen Spielzeit 2022/23 im DFB-Pokal nicht vertreten waren, haben sie in diesem Jahr mit dem FC Bayern München direkt das große Los gezogen. Der Rekordmeister wiederum flog in der letzten Saison im Viertelfinale gegen den SC Freiburg raus. Durch ihre traditionell hohen Ambitionen möchten die Bayern es in diesem Jahr besser machen und im Optimalfall als Sieger den Pokal im Berliner Olympiastadion in die Höhe strecken.

Wann wird die Partie angepfiffen? Wo kann das Spiel live verfolgt werden? Und wie sieht es im direkten Vergleich der beiden Mannschaften aus? Alle Eckdaten und Informationen rund um die Partie zwischen SC Preußen Münster und dem FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals erfahren Sie hier.

SC Preußen Münster vs. FC Bayern München im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Anpfiff der 1. Runde

Der Spielplan des DFB-Pokals 2023/24 besagt, dass fast alle Spiele in der 1. Runde zwischen dem 11. und dem 14. August 2023 ausgetragen werden. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen: Nämlich die Partien Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig und SC Preußen Münster gegen Bayern München. Grund hierfür ist der Supercup zwischen Bayern München und RB Leipzig, der am gleichen Wochenende stattfindet.

Aus diesem Grund ist die Begegnung zwischen Münster und Bayern auf Dienstag, den 26. September 2023 terminiert. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Preußenstadion in Münster.

SC Preußen Münster - FC Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 ist aufgeteilt zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Pay-TV-Sender Sky. Während ARD und ZDF insgesamt 15 Spiele übertragen, hat Sky alle 63 Spiele von der 1. Runde bis zum Endspiel im Petto.

Die Begegnung zwischen Preußen Münster und Bayern München ist eines der Spiele, das sowohl im Free-TV, als auch im Pay-TV zu sehen sein wird. In diesem Fall läuft die Partie frei empfangbar im ZDF. Um wirklich alle Spiele des DFB-Pokals sehen zu können, bedarf es eines Sport-Pakets bei Sky. Dieses kostet zunächst monatlich 20 Euro im Jahres-Abo. Anschließend steigt der Preis auf 28 Euro im Monat.

Alle wichtigen Informationen zum Spiel haben wir für Sie noch einmal aufgelistet:

Spiel: SC Preußen Münster - FC Bayern München , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Dienstag, 26. September 2023

Dienstag, 26. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Preußenstadion , Münster

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ZDF, Sky

1. Runde im DFB Pokal 2023/24: Bilanz zwischen dem SC Preußen Münster und FC Bayern München

Bei der Partie zwischen dem SC Preußen Münster und FC Bayern München trifft definitiv David auf Goliat. Der Drittligist aus Münster empfängt den Rekordmeister aus München. Im DFB-Pokal trafen beide Mannschaft bisher erst ein Mal aufeinander. Die Begegnung aus dem Jahre 2014 fand ebenfalls in der ersten Runde statt und endete mit 1:4 für die Bayern. Die Ausgangsbedingungen sprechen demnach eindeutig für ein Weiterkommen der Münchner.

SC Preußen Münster gegen FC Bayern München im Live-Ticker: Spielstand, Aufstellung und Ergebnis

Die Partie zwischen Preußen Münster und Bayern München läuft nicht nur im Pay-, sonder auch im Free-TV. Sollten Sie dennoch verhindert sein, das Spiel im Fernsehen live verfolgen zu können, dann kommt unser Live-Ticker ins Spiel. Dieser versorgt Sie in Echtzeit mit sämtlichen Informationen zum Spiel wie dem Spielstand, der Aufstellung und allen wichtigen Ereignissen. Hier geht es zum Live-Ticker:

