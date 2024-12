Schachtar Donezk – FC Bayern München heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Champions-League-Saison 2024/25 bringt eine grundlegende Reform des Wettbewerbsformats mit sich. Die besten acht Teams nach der Liga-Phase qualifizieren sich auf direktem Weg fürs Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Play-offs gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Alle übrigen Mannschaften fliegen raus. An Spieltag 6 der Liga-Phase spielen nun aber erst einmal Schachtar Donezk und der FC Bayern München gegeneinander.

Schachtar Donezk nutzte den Tag vor Nikolaus erfolgreich als Vorbereitung auf das bevorstehende Champions-League-Duell gegen den FC Bayern. In der heimischen Erstliga setzte sich die Mannschaft mit 3:1 (3:0) gegen Worskla Poltawa durch und bleibt somit in Reichweite der Tabellenspitze. Nach 15 Spieltagen belegt Donezk mit 33 Punkten den dritten Platz und liegt dicht hinter den führenden Teams FK Oleksandriya und Dynamo Kiew, die punktgleich die Spitze teilen.

Für den FC Bayern München lief die Champions-League-Saison 2024/25 bisher durchwachsen. Zuletzt gab es einen überzeugenden 1:0-Erfolg über Paris Saint-Germain in der Allianz Arena, bei dem Minjae Kim das entscheidende Tor erzielte. Die Bayern mussten aber auch schon eine 1:4-Niederlage gegen den FC Barcelona einstecken.

Wann findet das Spiel zwischen Schachtar Donezk und FC Bayern München in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle übrigen Infos haben wir hier für Sie.

Schachtar Donezk vs. FC Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen Schachtar Donezk und dem FC Bayern München am Dienstag, 10. Dezember 2024, in der Gelsenkirchener Veltins Arena („Auf Schalke“) statt. Das Team aus der Ukraine, das in anderer Umschrift auch Shakhtar Donetsk heißt, kann aus den allseits bekannten Gründen kein echtes Heimspiel ausrichten. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Donezk gegen FCB live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 erfolgt auch in dieser Spielzeit hauptsächlich über Amazon Prime Video und DAZN. Während DAZN die Mehrheit der Spiele exklusiv zeigt, hat Prime Video die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel pro Spieltag. Im Free-TV wird lediglich das Finale am 31. Mai 2025 ausgestrahlt, alle anderen Spiele sind kostenpflichtig. Wer das Spiel zwischen Schachtar Donezk und FC Bayern München live sehen möchte, benötigt demnach sozusagen einen Mitgliedsausweis von Amazon Prime. Hier nochmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Schachtar Donezk vs. FC Bayern München, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 6 von 8

Datum: Dienstag, 10. Dezember 2024

Uhrzeit: 21 Uhr, Vorberichterstattung ab 20 Uhr

Ort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Schachtar Donezk gegen FC Bayern München in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballldaten.de sind die beiden Teams sich bisher nur zweimal auf dem Platz begegnet – ebenfalls in der Champions League. Beide Spiele fanden 2015 statt: Im CL-Achtelfinale am 17. Februar endete die Begegnung 0:0, am 11. März schlugen die Bayern die Ukrainer dann mit einem überzeugenden 7:0. Das Torverhältnis der beiden Teams dürfen Sie sich selbst ausrechnen.