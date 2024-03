Schalke 04 - KSC live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der 2. Liga trifft am Sonntag der KSC auswärts auf Schalke 04. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit des Spiels gibt es hier.

Am Sonntag nach der Länderspielpause trifft der KSC auf Schalke 04. Für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner lief zuletzt alles nach Plan: Das letzte Liga-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg konnten die Karlsruher deutlich mit 7:0 für sich entscheiden, auch das Freundschaftsspiel gegen Bundesligist Heidenheim am 21. März endete für den KSC mit einem Sieg - das Endergebnis lautete 1:0.

Dementsprechend dürften die Karlsruher mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Gelsenkirchen reisen. Der Gegner Schalke 04 musste vor der Länderspielpause gleich zwei Rückschläge einstecken: Gegen den SC Paderborn reichte es nur für ein Remis, Hertha BSC fügte den Königsblauen am 26. Spieltag eine empfindliche 5:2-Niederlage zu. Zuletzt gelang Schalke ein knappes 1:0 im Freundschaftsspiel gegen den FC Gütersloh aus der Regionalliga.

Der KSC steht in der Tabelle der 2. Liga derzeit auf Platz sieben, Schalke hingegen findet sich auf dem vierzehnten Rang wieder. Ein Sieg wäre für das Team von Karel Geraerts äußerst wichtig, um den Abstand auf die unteren Ränge zu vergrößern. Die Karlsruher wiederum könnten mit einem Punktgewinn in der Tabelle weiter nach oben klettern. Wann findet das Spiel zwischen Schalke 04 und dem KSC statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung der Partie im TV und Stream aus? Hier gibt es alle Infos zum Duell am Sonntag.

Schalke 04 gegen den KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie Schalke 04 gegen den KSC findet gemäß des KSC-Spielplans am Sonntag, dem 31. März 2024 statt. Um Punkt 13.30 Uhr erfolgt der Anstoß. Gespielt wird in der Veltins-Arena, der Heimspielstätte von Schalke 04.

Schalke 04 gegen den KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Vorweg die schlechte Nachricht: Das Spiel Schalke 04 gegen den KSC wird leider nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen gibt es die Partie in voller Länge auf Sky zu sehen. Beim Pay-TV-Sender beginnt die Vorberichterstattung um 13 Uhr. Sie können außerdem wählen, ob Sie sich das Duell zwischen Schalke und dem KSC als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 anschauen möchten. Kommentiert wird die Begegnung der beiden Mannschaften von Dominik Müller.

Ein kostenloser Live-Stream steht derweil nicht zur Verfügung. Über die Sky Go App kann das Spiel Schalke 04 - KSC im Online-Stream verfolgt werden, diese Möglichkeit bleibt jedoch Sky-Kunden vorbehalten. Die Highlights des Spieltags werden stets am Sonntagabend im regulären TV-Programm der ARD-Sportschau gezeigt und sind dementsprechend kostenlos.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der Partie Schalke 04 gegen den KSC im Überblick:

Spiel: Schalke 04 vs. KSC , 27. Spieltag

vs. , 27. Spieltag Datum: Sonntag, 31. März 2024

Sonntag, 31. März 2024 Uhrzeit : 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Veltins-Arena , Gelsenkirchen ( NRW )

, ( ) Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wer das Spiel gerne ohne Sky-Abo und dafür in guter Gesellschaft verfolgen möchte, hat natürlich wie an jedem Spieltag in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen die Gelegenheit dazu.

Schalke 04 gegen den KSC in der 2. Liga: Die Bilanz

Schalke und der KSC standen sich bislang in 52 Spielen auf dem Rasen gegenüber. Dabei konnten die Königsblauen 19 Siege einfahren, der KSC ging in 15 Partien als Sieger vom Platz. Zudem trennten sich die beiden Teams 18-mal mit einem Remis. Das Torverhältnis lautet 63:77 zugunsten der Gelsenkirchener. Die letzte Begegnung am 10. Spieltag der laufenden Saison gewannen die Karlsruher: Am 22. Oktober 2023 besiegten sie Schalke im Wildparkstadion mit 3:0.