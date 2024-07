Schiedsrichter im EM-Finale 2024: François Letexier wurde durch eine Ohrfeige zum Internet-Star

Die UEFA-Schiedsrichterkommission hat bekannt gegeben, dass der Franzose François Letexier das Finale der UEFA EURO 2024 zwischen Spanien und England am Sonntag, 14. Juli, um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion leiten wird. Wer ist dieser Referee? Wir zeichnen Ihnen hier sein Porträt.

Endspiel-Schiedsrichter François Letexier hat schon 65 offizielle UEFA-Spiele gepfiffen

Der 35-jährige Schiedsrichter ist seit 2017 international im Einsatz und hat bisher 65 offizielle UEFA-Spiele geleitet. Bei der diesjährigen EM führte er drei Begegnungen, darunter das Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien sowie die Gruppenspiele Dänemark gegen Serbien und Kroatien gegen Albanien. Darüber hinaus unterstützte er als vierter Offizieller das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München.

François Letexier wurde durch eine versehentliche Ohrfeige gegen Erling Haaland während des Champions-League-Viertelfinals zwischen Real Madrid und Manchester City zum Star in den sozialen Medien, nachdem die Szene im Netz viral ging.

Der Zwischenfall trug sich folgendermaßen zu: Eigentlich wollte Letexier damals dem aufgebrachten Spanier Dani Carvajal lediglich gestenreich eine Entscheidung erklären, als der von hinten herankommende Haaland im Vorbeigehen versehentlich eine Ohrfeige vom Schiedsrichter bekam – und sichtlich verdutzt dreinschaute. Am Sonntag geht das Finale dann hoffentlich ohne Ohrfeige über den Rasen. Immerhin: Mit Carvajal kann der Schiri die berühmte Szene am Rand des Spiels voraussichtlich noch einmal durchgehen.

Der deutsche Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe lobt die UEFA - völlig unabhängig von dem prägnanten Zwischenfall - ausdrücklich für ihre Entscheidung: „Er kam mit sehr guten Spielleitungen sehr gut durch das Turnier und ist von den jungen Referees der talentierteste.“

Falls Sie sich noch einmal das ganze Drum und Dran der EM auf der Zunge zergehen lassen möchten: Es gibt im Netz jede Menge Infos rund um Spielorte und Stadien, Spielplan, Ergebnisse sowie Details zur Übertragung. Außerdem natürlich Ausführliches zum Finale Spanien - England und den dazugehörigen Live-Ticker.

Wer gehört außer François Letexier zum Schiedsrichter-Team?

Die Uefa hat dieses Team mit der Leitung des EM-Endspiels 2024 betraut:

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

Assistenten: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (beide Frankreich)

Vierter Offizieller: Szymon Marciniak (Polen)

Ersatz-Schiedsrichterassistent: Tomasz Listkiewicz (Polen)

Video-Schiedsrichterassistent: Jérôme Brisard (Frankreich)

VAR-Assistent: Willy Delajod (Frankreich)

VAR-Unterstützung: Massimiliano Irrati (Italien)

François Letexier: Was muss man können, um so eine Schiedsrichter-Karriere zu machen?

Letexier absolvierte in der vergangenen Saison 15 Spiele in der französischen Ligue 1 und leitete fünf Partien in der Champions League. Beim Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) war er als Vierter Offizieller tätig.

Seit 2017 ist Letexier als FIFA-Schiedsrichter aktiv und gehört seit der zweiten Hälfte der Saison 2021/2022 zur Elite der UEFA-Schiedsrichter. Das EM-Finale wird wohl der bisherige Höhepunkt seiner Karriere sein.

Der aus der Bretagne stammende Letexier debütierte im Januar 2016 in der französischen Königsklasse und stieg bereits zwei Jahre später auf die internationale Bühne auf. Seit zweieinhalb Jahren zählt er zur Eliteklasse der Europäischen Fußball-Union, und seine Berufung für das EM-Endspiel in Berlin bestätigt seinen rasanten Aufstieg in der Schiedsrichter-Szene.