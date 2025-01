«Große Professionalität»: Rom-Trainer schwärmt von Hummels

Mats Hummels wird von seinem Trainer bei der AS Rom weiter in den höchsten Tönen gelobt. Der Fußball-Weltmeister von 2014 habe auch in herausfordernden Zeiten Durchsetzungsvermögen und Professionalität gezeigt, schwärmte Claudio Ranieri im Interview der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport». Deswegen setze er anders als sein Vorgänger auf Hummels.

«Er hat sich nur durch seine große Professionalität über Wasser gehalten. Er hat 100 Prozent gegeben, auch wenn der Trainer (Ranieris Vorgänger Ivan Juric) das nicht gesehen hat», sagte der 73-Jährige. Hummels gehöre in der Mannschaft zu den erfahrenen Leuten: «Sie sind diejenigen, die den Weg vorgeben müssen.» Die jüngeren Spieler schätzten sie und lernten von ihnen.

Ranieri ist der dritte Trainer in Rom in dieser Saison

Neben Hummels seien bei der Roma noch die erfahrenen Argentinier Paulo Dybala und Leandro Paredes. «Sie sind drei Weltmeister», betonte Ranieri. «Es war für mich logisch, die Mannschaft mit ihnen wieder aufzubauen.»

Nach seinem Wechsel im Sommer hatte Hummels in Rom zunächst einen schwierigen Start. In seiner einzigen Partie unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric kam Hummels als Einwechselspieler nur auf gut 20 Einsatzminuten und erzielte ein Eigentor. Ranieri, inzwischen der dritte Trainer der Roma in dieser Saison, machte dem Deutschen dagegen Hoffnung auf deutlich mehr Einsatzzeit.