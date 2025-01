Kopfstoß? Hummels löst Rudelbildung im Rom-Derby aus

Beim 2:0-Sieg der AS Rom im hitzigen Stadtderby gegen Lazio hat der deutsche Ex-Nationalspieler Mats Hummels eine heftige Rudelbildung ausgelöst. In der dritten Minute der Nachspielzeit foulte der Innenverteidiger der AS Rom an der Seitenlinie Gegenspieler Valentin Castellanos, beim Aufstehen gerieten beide auch mit den Köpfen aneinander.

Plötzlich fiel Hummels zu Boden und schlug beide Hände vors Gesicht. Wenig später deutete er an, vom Lazio-Angreifer einen Kopfstoß kassiert zu haben. Die TV-Bilder zeigen zudem einen Tritt des Argentiniers gegen Hummels linken Oberschenkel. Unmittelbar nach der Szene kam es im Stadio Olimpico zu einer Rudelbildung, an der viele Spieler und auch einige Betreuer beteiligt waren. Der Schiedsrichter zeigte Castellanos die Rote Karte (90.+5).

Kurze Zeit später durfte Hummels über den Sieg der Roma im 163. Stadtduell mit Lazio in der Serie A jubeln. Der frühere Dortmunder stand erneut in der Startelf und überzeugte mit Zweikampfstärke und Übersicht. Die Tore erzielten Lorenzo Pellegrini (10. Minute) und Alexis Saelemaekers (18.). Trotz des Sieges hat die AS Rom (10. Platz) in der Tabelle noch zwölf Punkte Rückstand auf Stadtrivale Lazio (4.).

Das Rom-Derby war vor allem in der Schlussphase hitzig. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa