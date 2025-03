Barcelona kontert nach Real-Sieg: Lewandowski trifft doppelt

Auch dank Doppeltorschütze Robert Lewandowski hat der FC Barcelona seinen Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid im Kampf um die spanische Fußballmeisterschaft verteidigt. Die Katalanen bezwangen im Estadi Olímpic Lluís Companys den benachbarten FC Girona mit 4:1 (1:0). Es war bereits der neunte Sieg nacheinander in der Primera División für die Mannschaft von Hansi Flick. «Ich bin sehr zufrieden», sagte Flick: «Es war wichtig, so aufzutreten, wie wir es getan haben.»

Lewandowski bereits bei 25 Toren in der Liga

Durch ein Eigentor von Ladislav Krejci (43.) nach einem Freistoß von Barcelonas Super-Talent Lamine Yamal gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Ausgleich durch Arnaut Danjuma (53.) schlug Ex-Bundesliga-Profi Lewandowski zu.

Der 36 Jahre alte Pole sorgte mit seinen Toren in der 61. und 77. Minute für die Entscheidung. Allein in der Meisterschaft kommt Lewandowski bereits auf 25 Treffer in 28 Einsätzen - eine Statistik wie sie zuletzt vergleichbar beim FC Barcelona Lionel Messi in der Saison 2018/2019 hatte vorweisen können.

«Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter gesprochen haben, aber ich sage immer, dass ich seit meinem 21. oder 22. Lebensjahr darauf hingearbeitet habe, viele Jahre auf höchstem Niveau spielen zu können», sagte Lewandowski nach seinem Doppelpack: «Wenn man sich die Daten anschaut, gibt es keinen Unterschied zwischen meinen Zahlen vor ein paar Jahren und heute.»

Er spreche normalerweise nicht über einzelne Spieler, meinte Trainer Flick: Aber Lewandowski sei etwas Besonderes. Er mache die wichtigen Tore. Für den Schlusspunkt sorgte gegen Girona der eingewechselte Ferran Torres (86.).

In der Tabelle führt Barcelona mit 66 Punkten. Meister Real Madrid kommt auf 63 Zähler, die Königlichen hatten mit einem 3:2 gegen CD Leganes am Vortag vorgelegt. Dritter mit 57 Zählern ist Atlético Madrid.

