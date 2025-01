Nach Rot: Vinícius Júnior entschuldigt sich bei Real-Team

Weltfußballer Vinícius Júnior hat nach seinem Platzverweis im spanischen Ligaspiel von Real Madrid beim FC Valencia seine Teamkollegen um Entschuldigung gebeten. Der brasilianische Superstar hatte beim Stand von 0:1 in der 79. Minute für einen Stoß in den Nacken des gegnerischen Torhüters Stole Dimitrievski die Rote Karte gesehen. Die Königlichen drehten das Spiel aber in einer dramatischen Schlussphase noch zum 2:1. «Entschuldigung und danke Team», schrieb Vinícius Júnior auf X.

Nach dem 1:1 durch Luka Modric (85.) sorgte Jude Bellingham in der fünften Minute der Nachspielzeit für den späten Sieg Reals. Der frühere Dortmunder vergab zuvor per verschossenem Foulelfmeter den möglichen früheren Ausgleich von Madrid (55.).

Ancelotti kündigt Protest gegen Sperre an

Dem spanischen Tabellenführer droht nun eine längere Sperre von Vinícius Júnior, der nach seinem Platzverweis von Antonio Rüdiger zurückgehalten werden musste. Trainer Carlo Ancelotti kündigte jedoch einen Protest an. «Wir werden Berufung einlegen. Ich weiß nicht, ob sie es akzeptieren. Wir glauben, dass es keine Rote Karte war», sagte der Italiener.

Er verwies darauf, dass Dimitrievski zuvor Vinícius Júnior provoziert und am Trikot gezupft hatte. «Mit zweimal Gelb wäre die Sache erledigt gewesen», sagte Ancelotti. «Ich will nicht sagen, dass er in die Falle getappt ist. Vini Jr. hat gelitten.»

Real nun im Pokal gefordert

Real tritt am Montag im nationalen Pokal bei CD Minera an. Anschließend steht der spanische Supercup in Saudi-Arabien an, dort geht es zunächst im Halbfinale gegen RCD Mallorca.