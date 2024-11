Fußball-Nationalspielerin Gwinn hofft auf «Zahnfee»

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn musste ungeplant zum Zahnarzt. «Mal sehen, was die Zahnfee bringt», schrieb die Defensivspielerin des FC Bayern München in ihrer Instagram-Story. Hintergrund ist nach Berichten mehrerer Medien, dass der 25-Jährigen im Bundesliga-Spiel am Montag bei Eintracht Frankfurt (1:1) ein Zahn ausgeschlagen worden ist.

Demnach hatte Auswahlkollegin Sophia Kleinherne Gwinn unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen und so für die Blessur gesorgt, wegen der sie in der 83. Minute ausgewechselt werden musste. «Das wird schon wieder...», schrieb Gwinn und platzierte dazu ein Zahn-Emoji.