Sturm Graz - RB Leipzig live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Die neu eingeführte Ligaphase der Champions League 2024/25 neigt sich dem Ende zu. Am 29. Januar müssen die teilnehmenden Mannschaften noch einmal alles geben - für RB Leipzig gilt das allerdings nicht, denn die Roten Bullen gehören zu jenen Teams, die bereits vor dem letzten Vorrundenspiel keine Chance mehr auf ein Weiterkommen haben. Von ihren bisherigen sechs Spielen in der Königsklasse konnten sie nur eins gewinnen, die übrigen sechs endeten allesamt mit einer Niederlage. Für die von Marco Rose trainierten Bundesligisten geht es demnach am nächsten Spieltag um nichts mehr.

Sturm Graz befindet sich in derselben Situation: Auch die Österreicher sind schon ausgeschieden, nachdem sie lediglich eins von sieben Spielen gewinnen konnten. Wie RB Leipzig haben sie nur magere drei Punkte auf dem Konto und folglich keine Möglichkeit mehr, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Trainiert wird der Verein aus der steirischen Landeshauptstadt von Jürgen Säumel, die letzte Partie in der Königsklasse endete am siebten Spieltag mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen Atalanta Bergamo.

Wann genau findet das Spiel zwischen Sturm Graz und RB Leipzig in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Sturm Graz gegen RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet die Begegnung zwischen Sturm Graz und RB Leipzig am Mittwoch, dem 29. Januar 2025 statt. An diesem Tag werden alle achtzehn Partien des 8. Spieltags zur selben Zeit angepfiffen, nämlich um Punkt 21 Uhr. Sturm Graz und RB Leipzig treffen in der Merkur Arena in Graz aufeinander.

Sturm Graz - RB Leipzig live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Abgesehen vom Finale, das am 31. Mai 2025 ausgetragen wird, gibt es keine Spiele der Champions League 2024/25 im Free-TV zu sehen. Stattdessen obliegt die Übertragung der Königsklasse wieder den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Einen Großteil der Partien in der Champions-League-Saison 24/25 überträgt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Da alle Begegnungen des achten Spieltags an einem Mittwoch stattfinden, werden sie ausschließlich bei DAZN gezeigt.

Wenn Sie die Partie zwischen Sturm Graz und RB Leipzig live und in voller Länge verfolgen möchten, kommen Sie um ein DAZN-Abo nicht herum. Dafür werden in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat fällig. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Sturm Graz vs. RB Leipzig (CL-Ligaphase 2024/25, Spieltag 8/8)

Datum: Mittwoch, 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Merkur Arena, Graz (Österreich)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Sturm Graz vs. RB Leipzig in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

In diesem Fall ist die Frage nach der Bilanz schnell beantwortet, denn Sturm Graz und RB Leipzig haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Beide Mannschaften stehen nach sieben Spieltagen in der Champions League bei einem Sieg, sechs Niederlagen und jeweils drei Punkten, außerdem geht es für beide um nichts mehr, da sowohl die Österreicher als auch der Bundesligist bereits ausgeschieden sind. Auf ein packendes Torspektakel wird es am 29. Januar in der Merkur Arena wohl eher nicht hinauslaufen.