Sandhausen - Hannover 96 im DFB-Pokal: Übertragung im TV, Stream und Live-Ticker

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 23/24 spielt der SV Sandhausen gegen Hannover 96. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV oder Stream, Termin, Uhrzeit und unseren Live-Ticker gibt es hier.

Im August 2023 geht der DFB-Pokal in die Saison 2023/24. In der ersten Runde treffen der SV Sandhausen und Hannover 96 aufeinander. Nachdem der SV Sandhausen nach der letzten Saison von der 2. in die 3. Liga abgestiegen ist, brauchen die Kurpfälzer nun umso dringender einen guten Start in die neue Saison.

Sie wollen mehr über das anstehende Match erfahren? Wann findet das Spiel statt und wo wird es übertragen? Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV oder Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier. Außerdem finden Sie in diesem Artikel unseren Live-Ticker, der Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden hält.

SV Sandhausen vs. Hannover 96 im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Freitag, dem 11. August 2023 startet der DFB-Pokal in die neue Saison und noch am selben Tag findet auch das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Hannover 96 statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Ausgetragen wird das Duell im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

Laut dem Spielplan der DFB-Pokal-Saison 2023/24 spielen außerdem zur selben Zeit der 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC und der TuS Bersenbrück gegen den Borussia Mönchengladbach.

SV Sandhausen gegen Hannover 96 live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Die Free-TV-Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt nur 15 Spiele im TV, das Match SV Sandhausen gegen Hannover 96 ist leider keines davon. Diese Partie ist somit nicht im Free-TV zu sehen.

Die Übertragung aller DFB-Pokal-Spiele 2023/24 gibt es aber wie schon in den vergangen Jahren auf Sky im Pay-TV. Ein Abo kostet zunächst 20 Euro monatlich im Jahresabo und anschließend 28 Euro pro Monat. Über Sky lassen sich die Matches auch alle live im Stream verfolgen. Hier haben wir noch einmal alle wichtigen Infos für sie zusammengefasst:

Spiel: SV Sandhausen gegen Hannover 96 , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

gegen , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Freitag, 11. August 2023

Freitag, 11. August 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen

BWT-Stadion am in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: SV Sandhausen vs. Hannover 96 live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Wer sparen möchte und deshalb kein Abo bei Sky abschließen will, hat eine weitere kostenfreie Möglichkeit das Match SV Sandhausen gegeben Hannover 96 live mitzuverfolgen. Alle Infos zur Team-Aufstellung, jedes Tor, jedes Foul und jedes andere wichtige Spielereignis finden Sie in unserem Live-Ticker. Dort gibt es außerdem die Ergebnisse aller DFB-Pokal-Spiele von 2023/24, das heißt, Sie bleiben stets auf dem neusten Stand. Den Ticker finden Sie hier:

SV Sandhausen gegen Hannover 96 im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Wie bereits erwähnt hat der SV Sandhausen eine harte Saison hinter sich: Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga musste sich das Team nach einem 0:1 gegen den Aufstiegsanwärter Heidenheim mit dem Abstieg in die 3. Liga zufriedengeben.

Zuletzt trafen der SV Sandhausen und Hannover 96 am 26. Spieltag der 2. Bundesliga 22/23 aufeinander. Damals gewann Hannover mit 3:1. In der 2. Bundesliga gab es insgesamt zehn Begegnungen - 3 Siege für den Hannover 96, 4 Siege für den SV Sandhausen und 3 Unentschieden. Da der SV Sandhausen nun aber in der 3. Liga spielt, begegnen sich die beiden Teams fürs erste nur im DFB-Pokal.

Beim DFB-Pokal 22/23 verlor Hannover 96 mit 0:2 zuletzt gegen Borussia Dortmund und schaffte es nicht ins Achtelfinale. Der SV Sandhausen verlor im Achtelfinale mit 0:2 gegen den SC Freiburg.